Такие согласия могут дать командиры воинских частей, которые признаны приоритетными высшим командованием.

В Генштабе ВСУ описали процесс рекрутинга людей, которые в добровольном порядке обращаются для призыва по мобилизации по письменным согласиям от командиров воинских частей.

Как говорится в сообщении ГШ, украинцы с помощью онлайн-платформ по поиску работы "Lobby X", "Work.ua", "Robota.ua" и "OLX работа" через ТЦК и СП или рекрутинговые центры видов войск, а также центры рекрутинга при ЦНАП получают информацию о вакантных должностях. По результатам собеседования с уполномоченными представителями воинских частей военнообязанные могут получить письменные согласия (рекомендательные письма) от командиров воинских частей приоритетного комплектования для их призыва по мобилизации.

После получения этого документа от командира воинской части, которая включена в перечень приоритетных, доброволец:

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обращается в ТЦК и СП для прохождения мероприятий предварительного профессионально-психологического отбора, медицинской комиссии (ВВК);

направляется в учебные воинские части ВСУ для прохождения базовой общевойсковой подготовки;

после завершения обучения направляется для дальнейшего прохождения военной службы исключительно в воинские части, в соответствии с письменным согласием.

Также Генштаб доводит до ТЦК и СП, учебных воинских частей (подразделений) информацию о воинских частях, которые определены приоритетными для комплектования личным составом, перечень которых может уточняться в соответствии с ходатайствами войск и решений руководства армии.

Командир воинской части неприоритетного комплектования, перед тем, как дать письменное согласие отобранному на военную службу кандидату, должен подать ходатайство с обоснованием и списками таких кандидатов в орган военного управления по подчиненности.

Эти органы обобщают указанные списки кандидатов по подчиненным воинским частям и направляются в установленном порядке в Генштаб для получения разрешения о предоставлении письменного согласия на дальнейший призыв и направление, после прохождения базовой общевойсковой подготовки, в те воинские части неприоритетного комплектования, которые подали соответствующие ходатайства.

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