Процедура наложения штрафа может длиться до года.

За несвоевременное обновление данных военнообязанными не предусмотрено автоматическое наложение штрафов. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что за несвоевременно обновленные военно-учетные данные, то есть до 16 июля, не все военнообязанные будут оштрафованы сразу. По его словам, речь идет об административном правонарушении. Есть соответствующая процедура, которая может длиться от трех месяцев до года.

"Мы не говорим о том, что всех будут штрафовать автоматически. В течение трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, действительно, производство может быть открыто. Это не означает, что всем автоматически ставятся галочки и всем, кто не обновил, выписываются штрафы", – подчеркнул Лазуткин.

Видео дня

По его словам, как и при любом административном правонарушении, должна быть соблюдена процедура – составлен протокол, постановление суда. "Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах, например, за превышение скорости. В том же приложении "Дія" это можно будет сделать", – подчеркнул представитель Минобороны.

Он отметил, что если человек не обновил свои данные, то тогда по месту регистрации ему может прийти штраф. Лазуткин добавил, что после 16 июля можно обновить военно-учетные данные в ТЦК и в приложении "Резерв+", но это не освобождает от возможности получения штрафа, потому что были нарушены сроки.

Новые правила мобилизации

Как сообщал УНИАН, адвокат Роман Кичко рассказал о возможности обжалования штрафа от ТЦК. Он считает, что ТЦК и СП может ждать наплыв обжалований в суде выписанных штрафов за административное правонарушение относительно несвоевременного обновления данных военнообязанными. Однако пока неизвестно, как эта процедура будет работать на самом деле.

С 17 июля пересечение государственной границы мужчинами призывного возраста будет происходить при наличии военно-учетного документа. Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: