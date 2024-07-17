Некоторые платят тысячи долларов, чтобы уклониться от призыва, нанимая контрабандистов, чтобы сбежать из страны.

В то время, как Украина готовится усилить военный призыв для защиты от российского вторжения - после того, как на этой неделе истек крайний срок регистрации в военкоматах - некоторые мужчины уклоняются от призыва, платя тысячи долларов за помощь в нелегальном выезде из страны. Об этом пишет The Washington Post.

По словам украинских чиновников и мужчин, которые заплатили за эту услугу, контрабандисты, которые помогают с пересечением границы, часто берут более 5 000 долларов.

При этом пойманные часто сталкиваются именно с тем, чего они надеялись избежать: военной службой.

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"Главное, что я в какой-то момент понял - и это меня напугало - что я не смогу самостоятельно принимать решение о том, мобилизоваться или нет, что я не смогу решать судьбу своей свободы", - сказал 37-летний Александр, который заплатил 8 000 долларов за помощь в пересечении границы в конце мая.

Авторы отмечают, что высокие расходы и риски, на которые готовы пойти некоторые мужчины, чтобы избежать призыва, подчеркивают растущее напряжение в украинском обществе: да, спустя более двух лет после российского вторжения люди решительно поддерживают армию, но мало кто из тех, кто еще не пошел воевать добровольцем, хочет сделать это сейчас.

"Еще до окончания срока мобилизации официальные лица заявили, что количество новых мобилизованных солдат увеличилось - более чем вдвое в мае и июне по сравнению с предыдущими двумя месяцами. ... Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны без разрешения с момента введения военного положения в феврале 2022 года. Киев все больше ограничивает тех, кому разрешено легально выезжать на короткое время и с конкретной целью. Даже некоторые народные депутаты жаловались на то, что их запросы на командировку были отклонены", - напоминает СМИ.

Мобилизация в Украине - последние новости

На днях в Минобороны рассказали детали процедуры наложения штрафов за несвоевременное обновление данных. Так, за несвоевременно обновленные военно-учетные данные, то есть до 16 июля, не все военнообязанные будут оштрафованы сразу - соответствующая процедура может длиться от трех месяцев до года.

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