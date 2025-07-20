Соответствующий законопроект касается только определенной категории мужчин.

Законопроект о выезде за границу украинских мужчин в возрасте 18-24 года касается только студентов. Об этом в эфире "Киев 24" сообщил Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о возможном предоставлении права на выезд за границу мужчинам в возрасте 18-24 лет, парламентарий отметил, что такая инициатива действительно существует.

Речь идет о законопроекте №12361, который дает право "для тех, кто пытается получить соответствующее образование... дать право беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину".

Видео дня

"Здесь вопрос в том, что сейчас мы имеем ситуацию, когда юноши в 17 лет выезжают за пределы Украины, а потом они уже не возвращаются", - сказал Федиенко.

Он добавил, что "мы должны дать таким юношам право возвращаться хотя бы на летние каникулы".

"Возможно, они примут потом другое решение и останутся в стране. Это же их право", - отметил депутат.

Он надеется, что этот законопроект "хотя бы пройдет комитет и попадет на первое чтение".

"Я надеюсь, что когда он зайдет в парламент, то действительно тогда только начнется дискуссия", - сказал Федиенко.

На уточнение относительно того, какие еще могут быть основания для выезда мужчин в возрасте 18-24 года, кроме студенчества, обучения за рубежом, он отметил, что законопроектом №12361 "предусмотрена только та категория юношей, которые либо будут поступать в высшие учебные заведения на дневную форму образования, или которые с 2025 года уже поступили на дневную форму образования".

"Других вариантов нет и не предвидится", - подчеркнул депутат.

В пояснительной записке к этому законопроекту, в частности отмечается, что им предлагается дополнить Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" новой статьей 14, согласно которой предоставляется возможность беспрепятственного пересечения границы (выезда из Украины) гражданам Украины в возрасте до 24 лет которые являются соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования по дневной или дуальной формам обучения в зарубежном учебном заведении.

В Раде рассматривают разрешение выезда за границу мужчин 18-25 лет - что известно

Как сообщалось, ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что тема предоставления разрешения для выезда мужчин в возрасте от 18 до 25 лет за границу обсуждается на уровне комитета.

"Я знаю, что такие идеи есть. А к какому мнению они придут - это тоже для меня важно, я буду ожидать их решения. Но действительно от 18 до 25 лет - это тот возраст, когда не подпадают под мобилизацию. Но не имеют возможности реализовывать ряд своих прав. И поэтому мы должны найти механизмы для того, чтобы реализоваться им в этих всех правах. Какой механизм будет найден - давайте ждать ответ от Комитета. Отдельные члены Комитета работают в частности над либерализацией", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: