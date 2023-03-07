Также Украине вернули воинов, взятых в плен в районе Бахмута и Соледаром.

7 марта прошел очередной обмен пленными. Украине удалось вернуть домой 130 защитников, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак в своих соцсетях.

"Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них - 87 защитников Мариуполя, 71 из которых - из "Азовстали", - написал Ермак.

Также Украине вернули воинов, взятых в плен в районе Бахмута и Соледаром. "Всего 35 человек из Донецкого направления", - поделился руководитель Офиса президента.

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"Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения. Как говорит президент Владимир Зеленский, государство должно позаботиться о каждом из них. Каждый из наших героев должен чувствовать, что государство заботится о нем", - подчеркнул он.

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