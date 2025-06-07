Президент США добавил, что сенаторы подготовили "очень жесткий" законопроект, но окончательное решение будет принимать именно он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война страны с Украиной продолжает затягиваться.

"Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", - сказал он журналистам на борту Air Force One, пишет CNN.

Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним.

Видео дня

"Я не говорил с ними об этом. У них есть законопроект, но решение будет за мной, это мой выбор. Они сделали это таким образом, и это сэкономило бы много времени, если бы это произошло. Так что я с этим согласен. Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект", - добавил он.

Санкции против РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, США уже подготовили санкции против России, поэтому Конгресс и Белый дом готовы их утвердить.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал идею введения новых жестких санкций против России. "Есть много членов Конгресса, которые хотят, чтобы мы ввели как можно более строгие санкции против России. И я являюсь сторонником этого", - сказал он журналистам.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что Белый дом тайно давит на сенатора Линдси Грэма, призывая его значительно ослабить законопроект о санкциях против России.

Вас также могут заинтересовать новости: