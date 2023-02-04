Среди них - защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои, в целом - двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

В Украине в рамках очередного обмена вернули 116 защитников. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной крупный обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов с Бахмутского направления и других наших героев. 87 - воинов ВСУ, двое из которых из ССО. Восемь бойцов ТрО, семеро - из Нацгвардии, шестеро - из Нацполиции, пятеро - из ГПСУ, двое - из ВМС и один представитель ГСЧС", - рассказал он.

Среди тех, кто сегодня вернулся, двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

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Также Ермак отметил, что удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров - добровольцев Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего украинского воина-добровольца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину - Евгения Кулика. "Работаем дальше. Мы вернем всех", - добавил руководитель ОП.

Обмен пленными – актуальное

Известно, что планируемый обмен на 14 января Россия сорвала без объяснений. Разведка называла это частью путинской ИПСО, направленной на расшатывание общественных настроений.

Российская сторона наиболее заинтересована в возвращении собственных командиров и кадровых военных. В то же время, Москва не соглашается на обмен "всех на всех".

В течение обмена 8 января, первого обмена в 2023 году, Украине удалось вернуть еще 50 воинов.

По данным Минреинтеграции, за 2022 год из российского плена Украине удалось вернуть почти 1,6 тыс. человек.

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