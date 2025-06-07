Спасатели достали из-под завалов тело еще одной жертвы.

Только сегодня в 4:15 утра спасатели во время разбора завалов обнаружили тело второй жертвы вчерашней российской атаки на Луцк.

По сообщению мэра города Игоря Полищука, это девушка 2001 года рождения.

Тело ее жениха Николая спасатели деблокировали вчера.

Видео дня

"Россия оборвала жизнь молодой пары, у которой было столько планов и все впереди. Вечная память вам, Николай и Иванна", - написал мэр.

Полищук объявил сегодня в городе День траура по погибшим.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) добавили, что поисково-спасательные работы на месте прилета завершены.

В ГСЧС детализировали, что количество пострадавших составляет 30 человек. "Эвакуированы 5 человек и несколько домашних животных. Значительно повреждены жилые дома, административные сооружения, мебельный цех, производственные помещения и автомобили", - сообщили спасатели.

Удар по Луцку

В ночь на 6 июня Луцк пережил самую массированную воздушную атаку россиян.

Как сообщал луцкий мэр Игорь Полищук, по городу россияне выпустили 15 дронов и 6 ракет. В городе было несколько взрывов, работала ПВО.

"Есть поврежденная кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили", - сообщил мэр.

Вчера днем Полищук сообщил о первой жертве удара россиян. "К сожалению, имеем одного погибшего от вражеского удара, молодого парня, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома", - написал вчера мэр.

Он добавил, что сформировано 15 бригад, которые закрывают поврежденные окна от ветра и дождя. Сформировано 3 бригады для срочного ремонта крыш. Сейчас эти бригады уже приступили к работе.

Вас также могут заинтересовать новости: