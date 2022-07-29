Кремлевские пропагандисты уточнили, что среди погибших есть пленные "азовцы".

Пророссийские боевики на оккупированной части Донецкой области заявили о гибели 40 украинских военнопленных, которых содержали в бараках Еленовской колонии.

Об этом сегодня утром сообщили представители подконтрольного России террористического режима "ДНР".

Еще 130 человек ранены, утверждают боевики. Кремлевские пропагандисты уточнили, что среди погибших есть пленные "азовцы".

Вместе с тем российская сторона уже начала обвинять в гибели военнопленных ВСУ. Якобы украинские силы ударили по колонии из HIMARS.

Пропагандист "Комсомольской правды" Александр Коц придумал, что Украина намеренно ударила по колонии, чтобы якобы уничтожить "свидетелей, которые начали говорить".

Никаких подтверждений, в том числе фото- и видеодоказательств, удара по колонии пропагандисты не предоставили.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжили медленное наступление на Донбассе.

За последние сутки ВСУ отбили штурм врага в направлении Вершины и Семигорья и нанесли потери россиянам в районе Водяного, Песков и Авдеевки.

На Краматорском направлении активных действий со стороны врага не отмечалось.

Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

По данным Института изучения войны, российская группировка в Донецкой области, вероятно, пытается извлечь выгоду из недавних незначительных успехов на юго-востоке от Бахмута продолжая попытки продвижения в этом районе. Однако возможность взятия Бахмута при этом эксперты считают маловероятной.

По мнению экспертов, РФ сейчас сможет выдержать только две наступательные операции на Донбассе.

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