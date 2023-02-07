Расстреливают даже тех, кто добровольно сдается в плен.

Псковский десантник признался, что получил приказ от командования не брать в плен украинских бойцов. На опубликованном в сети видео российский военный, взятый в плен ВСУ, рассказал правду о зверстве оккупантов на фронте.

Во время интервьюирования десантник отметил, что был мобилизован. По его данным, всего в псковской дивизии как минимум четыре роты призывников. Украинский военный у него уточнил, приказали ли псковцам не брать в плен бойцов ВСУ. Тот ответил: "Да, расстреливать".

На вопрос, расстреливают ли даже тех, кто идет добровольно сдаваться, военный подтвердил: "Даже если без автоматов и без "броников" идут".

Видео дня

Неизвестно, когда видео было записано.

Обмен пленными – актуальное

Известно, что планируемый обмен на 14 января Россия сорвала без объяснений. Разведка называла это частью путинской ИПСО, направленной на расшатывание общественных настроений.

Российская сторона наиболее заинтересована в возвращении собственных командиров и кадровых военных. В то же время, Москва не соглашается на обмен "всех на всех".

4 февраля вернуть домой удалось еще 116 военных - защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов с Бахмутского направления и других наших героев. 23 воина имеют ранения, некоторые потеряли конечности из-за обморожения.

В течение обмена 8 января, первого обмена в 2023 году, Украине удалось вернуть еще 50 воинов.

По данным Минреинтеграции, за 2022 год из российского плена Украине удалось вернуть почти 1,6 тыс. человек.

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