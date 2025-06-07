В городе зафиксированы разрушения жилых домов.

В ночь на 7 июня оккупанты нанесли по Харькову удары ракетами, дронами и КАБами. Зафиксированы попадания в жилые дома и предприятие.

"На данную минуту, в результате террористического ночного обстрела города, 21 пострадавший (среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка). Еще троих мирных харьковчан российская оккупационная армия убила", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Терехова, в городе прогремела серия взрывов. В Киевском районе зафиксировано попадание "шахеда" в гражданское предприятие. В результате атаки возник мощный пожар".

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Позже Терехов сообщил о попадании в центральной части города. "В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди".

По данным главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) также "прилеты" зафиксированы в Основянском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие.

"Среди пострадавших 1,5-месячный ребенок", - сообщил Синегубов.

По словам Терехова, Харьков переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. "За полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов. Враг наносит удары одновременно ракетами, "шахедами" и управляемыми авиабомбами", - детализировал он.

Позже мэр уточнил, что по городу были нанесены удары 48-ю "шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.

В 7:39 Терехов сообщил, что в результате террористического обстрела Харькова, на данную минуту зафиксированы повреждения 18 многоквартирных домов (в трех из них поврежден конструктив) и 13 частных подворий.

Удары по Харькову

Буквально в ночь на 4 июня оккупанты ударили по Харькову ракетами и "шахедами". Россияне атаковали город среди ночи, когда гражданские спали у себя в квартирах. Тогда в городе возникли сильные пожары.

30 мая ночью Харьков также подвергся массированной атаке российских беспилотников, в результате чего 9 человек были ранены, среди которых двое детей.

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