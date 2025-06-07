Трамп четко ответил Мерцу, готовы ли США выйти из НАТО

Во время встречи обоих лидеров обсуждались также вопросы войны в Украине, торговой политики и будущего НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не имеет никаких сомнений в преданности США Североатлантическому альянсу. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии Ассоциации семейных предпринимателей в Берлине после встречи с американским президентом Дональдом Трампом, передает Politico.

"У меня нет никаких сомнений в преданности американского правительства НАТО", - подчеркнул Мерц.

По словам канцлера, в ходе частной беседы он прямо спросил Трампа о возможности выхода страны из альянса. Мерц сказал:

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"Вопрос, который был поставлен, заключался в том, имеет ли он какие-то планы выйти из НАТО. И на него был дан четкий ответ "Нет". Никаких дальнейших комментариев по этому поводу не было, даже во время обеда после этого".

Во время встречи обсуждались также вопросы войны в Украине, торговой политики и будущего НАТО. "Мы, конечно, подробно обсудили три больших вопроса, которые нас сейчас волнуют", - отметил Мерц. Он подчеркнул, что Европа должна брать на себя больше ответственности в сфере безопасности.

Напомним, что Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточное финансирование оборонного сектора, предлагая повысить расходы до 5% ВВП. Ожидается, что это станет одной из тем саммита НАТО в конце июня.

Сейчас США содержат около 35 000 военнослужащих в Германии, что делает эту страну вторым по величине центром американского военного присутствия в мире. В то же время Мерц отметил, что такая зависимость от США уже не является постоянной. "Мы долго пользовались американскими гарантиями безопасности. Сейчас это меняется", - резюмировал канцлер.

Трамп и НАТО

Во время своего президентства Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные оборонные расходы. Перед своим переизбранием он угрожал выходом США из Альянса, если страны-члены не увеличат финансирование обороны.

В 2024 году Трамп заявил, что не будет защищать государства-члены, которые "не платят", и даже пригрозил: "Я скажу России: делай что хочешь".

Его риторика вызвала беспокойство среди европейских лидеров и усилила дискуссии о независимой оборонной политике ЕС.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в течение 10 лет возглавлял Альянс, заявил, что сложным днем во время пребывания на его посту было 12 июля 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп рассматривал возможность выйти из НАТО.

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