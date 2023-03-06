Захватчики расстреливают пленного со словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".

В сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. На опубликованных кадрах можно четко увидеть, что защитник Украины безоружен.

На записи боец стоит вполне спокойно и курит, голос за кадром говорит: "Снимай его". В последние мгновения своей жизни украинский пленный произносит "Слава Украине!". После этого раздается автоматная очередь, окровавленный защитник падает.

На видео расстрела захватчиками защитника Украины уже отреагировал Офис президента и написал:

Видео дня

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен, - еще один пример этого".

У Зеленского назвали убийство нашего бойца примером российской национальной ничтожности и слабости и пообещали, что за каждое военное преступление будет расплата.

Отметим, что пока неизвестно, где и когда это видео убийства украинского военнопленного было снято.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры! Не рекомендовано к просмотру беременным и людям со слабой психикой! 18+

Видео расстрела украинского военного можно посмотреть по линку.

Зверства россиян в Украине

В июле 2022 года российские пропагандисты выложили в соцсетях видео зверского убийства украинского военнопленного. У Зеленского пообещали "достать" палачей. На опубликованных тогда кадрах российский оккупант отрезал гениталии украинскому воину канцелярским ножом. Затем защитника Украины убили выстрелом в голову.

Также оккупанты отметились чрезвычайной жестокостью во время оккупации населенных пунктов в Украине. К примеру, в Буче они расстреливали людей с завязанными за спиной руками.

Кроме того, во время полномасштабного вторжения РФ фиксируются случаи изнасилования российскими оккупантами украинцев - от детей до стариков.

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