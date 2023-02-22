У бойца не выдержало сердце.

Умер командир 1-го батальона полка "Азов" и защитник "Азовстали" Олег Мудрак. Боец отбыл полгода русского плена.

О гибели защитника сообщил в Instagram его племянник Даниил. "Мудрак Олег Васильевич - майор, герой, стальной человек, мой дядя, мой брат, моя опора, моя гордость, мой маяк и пример характера! Я уверен, что в свою дорогу он отправился не боясь, в сопровождении невероятно красивых Валькирий и в тот же день попал в тот зал, где увидел своих друзей, ожидавших его со всеми почестями! До встречи, родной! Сухарь - на щите!" - написал Даниил.

Об обстоятельствах смерти Мудрака его племянник не сообщает. В то же время жена командира "Азова "Редиса" Екатерина Прокопенко распространила в сториз Instagram сообщение, что у бойца не выдержало сердце.

Видео дня

"У военного, который прошел ад, остановилось сердце. Последствия плена и пыток. Не хочу думать о том, что нас ожидает впереди, но мы обязательно отомстим", - говорится в заметке Прокопенко.

Фото Мудрака до и после плена еще в августе опубликовал на своей странице в Twitter журналист Станислав Асеев. После этого кадры исхудавшего военного облетели все соцсети как свидетельство бесчеловечного обращения окупантов с пленными.

Олег Мудрак попал в русский плен в мае 2022 года - вместе с другими защитниками Мариуполя - защитниками "Азовстали".

Обмен пленными - судьба защитников "Азовстали"

Российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с Мариупольского завода "Азовсталь". 29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитники, среди них - 95 защитников "Азовстали".

С тех пор защитники "Азовстали" регулярно попадают в списки на обмен. Наибольший обмен защитников Мариуполя состоялся в сентябре 2022 года. Тогда 200 воинов, в том числе командиров, обменяли на кума Путина Виктора Медведчука.

По состоянию на январь 2023 года в российском плену находилось около двух тысяч защитников "Азовстали". 16 февраля Украина вернула из плена еще 100 военных и одно гражданское лицо. Указывается, что 94 защитника обороняли Мариуполь, а 64 из них сражались на "Азовстали".

Вас также могут заинтересовать новости: