Агрессор максимально затягивает процесс возвращения именно героев и героинь, которые защищали Мариуполь.

Российская сторона не соглашается на обмен пленных всех на всех.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Общественному". Так, отвечая на вопрос, реалистичен ли обмен всех на всех, омбудсмен отметил, что пока нет. Объясняя почему, сказал: "Российская сторона на него не согласна. Если бы такой обмен зависел только от нас, мы его давно сделали бы".

По словам Лубинца, первая инициатива на этот счет была о том, чтобы провести обмен всех на всех одной категории. "Потому что когда мы берем Женевские конвенции, есть определенный приоритет - сначала возвращаются военнопленные женщины, потом раненые. От Украины постоянно звучат призывы провести обмен всех на всех, например, раненых. Но они не хотят этого делать", - подчеркнул омбудсмен.

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При этом он заметил, что, говоря об обмене всех на всех, есть привязка к количеству. "Российская сторона будет требовать: сколько они возвращают, столько же они хотят получить. Тяжелораненых украинских военнопленных на территории России больше, чем тяжелораненых военнопленных россиян на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем не обмен, а репатриацию, то есть возврат. В этом смысле нет привязки к количеству", - пояснил Лубинец.

По обменам он также сказал, что Россия максимально затягивает процесс возврата именно героев и героинь, которые защищали Мариуполь.

"Детали я не могу рассказать, но мы делаем все, чтобы на каждом обмене присутствовали военнослужащие, которые защищали Мариуполь", - отметил омбудсмен.

По его словам, также есть проблемы с гражданскими медиками, которые работали в гражданских больницах.

"Российская сторона трактует их как комбатантов. На вопрос почему, иногда я слышу ответ: "Они оказывали помощь военным, поэтому мы определяем их как военных медиков". Но они выполняли свою работу, они не могли не оказывать медицинскую помощь. Наверное, в России об этом не слышали", - сказал Лубинец.

В то же время он подчеркнул, что главное — то, что Украина и Россия вышли на системную работу по возвращению людей домой. "Есть сложные кейсы. Например, защитники Мариуполя. Столь же тяжел остров Змеиный. Но не скажу, что по каким-то кейсам есть более легкая работа", - отметил Лубинец.

Обмен пленными с РФ

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось вернуть более 1,3 тыс. украинцев.

В конце года уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщала, что в плену РФ находятся около 3,4 тысяч защитников Украины.

8 января состоялся очередной обмен пленными, в Украину вернули 50 военнослужащих.

А уже 14 января Россия в последний момент отменила запланированный обмен пленными.

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