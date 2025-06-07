Почти 40 лет назад актриса сыграла в фильме, который хранился только на пленке без доступа для зрителей.

На фестивале Миколайчук OPEN в Черновцах покажут фильм "И в звуках память отзовется…" 1986 года, который еще никто не видел. Одну из главных ролей в картине сыграла известная украинская актриса Ольга Сумская, тогда ей было всего 18 лет. Об этом пишет журнал September.

"Многие годы эта лента хранилась только на пленке без доступа для зрителей. В этом году фестиваль Миколайчук OPEN впервые отсканировал фильм для публичного показа", - говорится в сообщении.

"И в звуках память отзовется…" - биографическая драма о украинском композиторе Николае Лысенко по сценарию Ивана Миколайчука и Ивана Драча.

Видео дня

Премьера фильма состоится 15 июня, в день рождения режиссера Миколайчука. Фестиваль будет проходить в Черновцах с 14 по 21 июня.

Ольга Сумская рассказала, как получила эту роль:

"Мне 18. Третий курс театрального. К нам на экзамены пришли представители киногруппы "Розы для маэстро" - такое рабочее название имел фильм "И в звуках память отзовется…". Искали юную актрису на роль первой любви Николая Лысенко. После экзаменов подошли ко мне и пригласили на кинопробы, которых фактически и не было, потому что при встрече на студии им. А. Довженко с режиссером-постановщиком фильма, Тимофеем Левчуком, все сразу и решилось. Мы пообщались, он пристально осмотрел меня глазами мастера и сказал: "Вот и есть Настуня!". И уже через пару недель я была на съемочной площадке".

По словам актрисы, когда она просматривает свои фильмы тех времен, она только сейчас понимает, что они творили историю.

"Очень приятно, что наше кино о выдающемся украинском композиторе Николае Лысенко, наконец, найдено для зрителя", - добавила Сумская.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала, как выглядела в 16 лет. Актриса опубликовала два фото из личного архива, сделанные в Полтаве с разницей в 42 года.

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