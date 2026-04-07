Профсоюзы выступили против налога на посылки и требуют отложить до конца войны

Совместный представительный орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов направил в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики официальную позицию относительно законопроекта №15112 о налогообложении международных посылок. Документ подписан председателем СПО объединений профсоюзов Сергеем Бызовым 6 апреля 2026 года.

Профсоюзы не поддерживают принятие законопроекта и предлагают вернуться к его рассмотрению через шесть месяцев после отмены военного положения.

Среди аргументов – социальные риски и риски для безопасности. Украина является самой бедной страной Европы по уровню ВВП на душу населения и минимальной зарплате: украинская минималка в первом полугодии 2026 года составляет 173 евро – в 5,3 раза ниже, чем в Чехии, и в 6,6 раза ниже, чем в Польше. По методологии ООН, бедными являются более 60% населения Украины.

Профсоюзы также указывают на угрозу для волонтерской деятельности: значительная часть мелких закупок снаряжения, амуниции и запчастей для БПЛА осуществляется именно через международные почтовые отправления. Введение НДС автоматически уменьшит объемы критически важной помощи фронту.

Отдельно отмечается, что в условиях постоянных отключений электроэнергии, дефицита и спекулятивных цен на внутреннем рынке международные маркетплейсы остаются для тысяч семей единственным доступным каналом приобретения резервных источников питания. Введение НДС лишит их этой возможности.

Законопроект №15112 был одобрен Кабинетом министров 30 марта и зарегистрирован в Верховной Раде 3 апреля. Сегодня он выносится в зал на первое чтение.

