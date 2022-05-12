Так пытаются "подготовить общественное мнение" к присоединению "ДНР" и "ЛНР" к России.

В российских городах назовут улицы в честь "героев Донбасса" - военных и политиков, причастных к оккупации территории Украины.

Как пишет российское издание "Медуза", это - часть стратегии, разработанной в администрации президента РФ с целью "подготовить общественное мнение" к присоединению "ДНР" и "ЛНР" к России.

В частности, в Грозном, Якутске и Омске будут улицы имени главаря "ДНР" Александра Захарченко, убитого в 2018 году.

В еще нескольких городах улицы назовут в честь погибшего командира батальона "ДНР" "Спарта" Владимира Жоги. С отцом Жоги Путин встречался лично 9 мая и рассказывал ему о том, как искал "путь к миру".

Объявление о таких переименованиях губернаторы и главы местных администраций приурочили к 9 маю (в России празднуют День Победы).

Сообщая о том, что в честь главаря "ДНР" назовут улицу в строящемся микрорайоне "Уюн" в Южно-Сахалинске, сахалинский губернатор Валерий Лимаренко поставил в один ряд Захарченко и ветеранов Второй мировой войны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь назвал Захарченко "выдающимся государственным и военным деятелем ДНР".

"Память о героях никогда не должна померкнуть. Она будет жить и в сердцах будущих поколений!", - написал Кадыров.

Также имя Захарченко получат улицы в Курске, Пензе, в Ливнах и Брянске. В Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе и еще нескольких российских городах улицы назовут в честь Владимира Жоги. А в Омске и Кызыле появятся улицы и в чеcть Жоги, и в честь Захарченко.

По информации трех источников "Медузы", близких к администрации Путина, эти инициативы разработаны в управлении общественных проектов администрации под руководством Сергея Новикова.

Источники "Медузы" также отмечают, регионам предложили на выбор три основных варианта: назвать улицу в честь Захарченко, назвать улицу в честь Жоги, назвать улицу в честь погибших в Украине российских военных (в их честь разрешено называть и школы).

"В основном [местные власти] выбирают Захарченко и Жогу, чтобы не заострять внимание на потерях российской армии. Особо инициативные сочетают и Захарченко, и Жогу. Для нацреспублик идея с местными военными тоже подходит", — говорит один из источников издания.

Сообщения о переименовании улиц также поступали из Алтайского края (в Заринске появится улица Защитников Донбасса), Камчатки (также увековечат Защитников Донбасса).

По информации собеседников "Медузы", цель таких переименований - еще больше символически сблизить войну в Украине и Великую Отечественную, подготовить общественное мнение к присоединению "ЛНР" и "ДНР".

При этом в региональным властям, очевидно, не по душе такие переименования. В основном, в честь Захарченко и Жоги называют улицы в строящихся на окраинах микрорайонах.

"Вроде и отчитались [перед АП], и мозолить глаза эта улица не будет. Не будет лишних вопросов — как, зачем, почему", — говорит собеседник, близкий к руководству одного из регионов Приволжского округа.

Как писал УНИАН, в марте в российских пропагандистских СМИ появилась информация, что ставленник Кремля на оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник сказал, что в ближайшее время там может состояться референдум о присоединении к составу РФ.

Референдумы о присоединении и "ЛНР", и "ДНР" собирались провести в середине мая. Из-за неудач России на фронте сроки перенесли.

Российские оппозиционеры ожидали, что Путин объявит о присоединении оккупированных территории Донецкой и Луганской областей 9 мая, однако этого не произошло

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