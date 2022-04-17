Украина вряд ли полностью откажется от уроков русского языка в школах, потому что это может нарушить права детей нацменьшинств.

В Украине пересмотрят школьную программу по мировой литературе и истории из-за войны России против Украины.

Об этом сообщил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в эфире единого телемарафона, передает LB.ua.

Определять, стоит ли оставлять российские произведения в школьной программе, и если да, то - какие именно, будет экспертная комиссия Министерства образования.

"Сейчас мы серьезно пересмотрим всю школьную программу. И это будет касаться не только литературы, это будет касаться и истории. Но для этого есть большие и очень профессиональные экспертные группы в Министерстве образования. Это не совсем вопрос депутатов, но мы будем всячески поддерживать экспертов в их решениях", - пояснил нардеп.

Он считает, что классические произведения, наверное, все же стоит изучать, например Достоевского, Чехова или Толстого. Но все, что имеет элементы пропаганды, нужно вычистить.

При этом Бабак отрицает, что Украина полностью откажется от уроков русского языка в школах, потому что это может привести к нарушению прав детей нацменьшинств.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предлагает с 1 сентября заменить в школах дисциплину "русский язык" другими учебными предметами.

Он также отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей.

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