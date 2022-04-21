В Днепре начали переименовывать улицы / фото REUTERS

В Днепре сменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией.

Об этом сообщают в городском совете Днепра

Решение о переименовании приняли во время 20-й внеочередной сессии горсовета.

"Уже в ближайшее время на уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, где шли бои за свободу от оккупации рф, а также тех, кто играет важную роль в этой борьбе", - говорится в сообщении.

  • Ул. 30-й Иркутской дивизии - Украинских воинов.
  • Ул. Абхазская - Ирпенская.
  • Проулок Абхазский - Ирпенский.
  • Ул. Алтайская - Чечелевская.
  • Ул. Белгородская - Научных работников.
  • Ул. Беломорская - Чернобаевская.
  • Пер. Беломорский - Чернобаевский.
  • Проулок Бурятский - Бучанский.
  • Проулок Воркутинский - Волевой.
  • Ул. Домодедовская - Ворзельская.
  • Ул. Кабардинская - Гостомельская.
  • Ул. Кронштадтская - Бородянская.
  • Ул. Магаданская - Волонтерская.
  • Ул. Мытищинская - Польская.
  • Проулок Московский - Азовстали.
  • Ул. Орская - Краматорская.
  • Ул. Псковская - Авдеевская.
  • Ул. Пулковская - Дебальцевская. 
  • Ул. Ростовская - Конотопская. 
  • Проулок Ростовский - Конотопский.
  • Туп. Ростовский - Конотопский.
  • Ул. Саратовская - Новокаховская.
  • Ул. Сахалинская - Бахмутская.
  • Ул. Тагильская - Новоазовска.
  • Проулок Тагильский - Новоазовский.
  • Ул. Уфимская - Деснянская.
  • Ул. Хабаровская - Салтовская.
  • Ул. Шереметьевская - Бориспольская.
  • Ул. Шушинская - Молочанская.
  • Ул. Якутская - Высокопольская.
  • Ул. Ярославская - Вышгородская.

В горсовете отметили, что продолжат работать в этом направлении, поскольку в Днепре еще очень много названий, связанных со страной-агрессором.

Ранее сообщалось, что на Львовщине в рамках дерусификации начали избавляться от советских мемориалов