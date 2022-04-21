Новые названия связаны с войной в Украине.

В Днепре сменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией.

Об этом сообщают в городском совете Днепра.

Решение о переименовании приняли во время 20-й внеочередной сессии горсовета.

"Уже в ближайшее время на уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, где шли бои за свободу от оккупации рф, а также тех, кто играет важную роль в этой борьбе", - говорится в сообщении.

Ул. 30-й Иркутской дивизии - Украинских воинов.

Ул. Абхазская - Ирпенская.

Проулок Абхазский - Ирпенский.

Ул. Алтайская - Чечелевская.

Ул. Белгородская - Научных работников.

Ул. Беломорская - Чернобаевская.

Пер. Беломорский - Чернобаевский.

Проулок Бурятский - Бучанский.

Проулок Воркутинский - Волевой.

Ул. Домодедовская - Ворзельская.

Ул. Кабардинская - Гостомельская.

Ул. Кронштадтская - Бородянская.

Ул. Магаданская - Волонтерская.

Ул. Мытищинская - Польская.

Проулок Московский - Азовстали.

Ул. Орская - Краматорская.

Ул. Псковская - Авдеевская.

Ул. Пулковская - Дебальцевская.

Ул. Ростовская - Конотопская.

Проулок Ростовский - Конотопский.

Туп. Ростовский - Конотопский.

Ул. Саратовская - Новокаховская.

Ул. Сахалинская - Бахмутская.

Ул. Тагильская - Новоазовска.

Проулок Тагильский - Новоазовский.

Ул. Уфимская - Деснянская.

Ул. Хабаровская - Салтовская.

Ул. Шереметьевская - Бориспольская.

Ул. Шушинская - Молочанская.

Ул. Якутская - Высокопольская.

Ул. Ярославская - Вышгородская.

В горсовете отметили, что продолжат работать в этом направлении, поскольку в Днепре еще очень много названий, связанных со страной-агрессором.

Ранее сообщалось, что на Львовщине в рамках дерусификации начали избавляться от советских мемориалов.