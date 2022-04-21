В Днепре сменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией.
Об этом сообщают в городском совете Днепра.
Решение о переименовании приняли во время 20-й внеочередной сессии горсовета.
"Уже в ближайшее время на уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, где шли бои за свободу от оккупации рф, а также тех, кто играет важную роль в этой борьбе", - говорится в сообщении.
- Ул. 30-й Иркутской дивизии - Украинских воинов.
- Ул. Абхазская - Ирпенская.
- Проулок Абхазский - Ирпенский.
- Ул. Алтайская - Чечелевская.
- Ул. Белгородская - Научных работников.
- Ул. Беломорская - Чернобаевская.
- Пер. Беломорский - Чернобаевский.
- Проулок Бурятский - Бучанский.
- Проулок Воркутинский - Волевой.
- Ул. Домодедовская - Ворзельская.
- Ул. Кабардинская - Гостомельская.
- Ул. Кронштадтская - Бородянская.
- Ул. Магаданская - Волонтерская.
- Ул. Мытищинская - Польская.
- Проулок Московский - Азовстали.
- Ул. Орская - Краматорская.
- Ул. Псковская - Авдеевская.
- Ул. Пулковская - Дебальцевская.
- Ул. Ростовская - Конотопская.
- Проулок Ростовский - Конотопский.
- Туп. Ростовский - Конотопский.
- Ул. Саратовская - Новокаховская.
- Ул. Сахалинская - Бахмутская.
- Ул. Тагильская - Новоазовска.
- Проулок Тагильский - Новоазовский.
- Ул. Уфимская - Деснянская.
- Ул. Хабаровская - Салтовская.
- Ул. Шереметьевская - Бориспольская.
- Ул. Шушинская - Молочанская.
- Ул. Якутская - Высокопольская.
- Ул. Ярославская - Вышгородская.
В горсовете отметили, что продолжат работать в этом направлении, поскольку в Днепре еще очень много названий, связанных со страной-агрессором.
Ранее сообщалось, что на Львовщине в рамках дерусификации начали избавляться от советских мемориалов.