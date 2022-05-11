По словам мэра, топонимов, связанных с Россией, в городе значительно больше.

В городе Харькове переименовали три улицы и район, чьи названия были связаны с Россией.

Такое решение приняли в среду, 11 мая, на внеочередной сессии городского совета, сообщает официальный сайт органа.

В частности, переименовали такие топонимы:

пр. Московский стал пр. Героев Харькова,

спуск Белгородский - ул. Героев спасателей,

Белгородское шоссе - Харьковское шоссе,

район Московский - район Салтовский.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что топонимов, связанных с РФ, в Харькове значительно больше.

"У нас сегодня действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить перечень топонимов, которые будут подлежать переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, которые были разрушены российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, которые отдали свою жизнь за независимость Украины", - подчеркнул Игорь Терехов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией. А в Киеве переименовали сразу три железнодорожные станции.

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