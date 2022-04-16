На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Киеве переименовали три железнодорожных станции.
Переименование связано с тем, что станции носили названия, связанные со страной-агрессором. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.
В Киевсовете уточнили, что новые названия получили следующие станции:
- железнодорожная станция "Киев-Жовтневый" переименована в станцию "Грушки";
- железнодорожная станция "Киев-Московский" — в станцию "Киев-Демеевский";
- железнодорожная станция "Киев-Петровка" — в станцию "Почайна".
Кроме того библиотека им. Саши Чекалина для детей переименована в библиотеку на Приорке для детей.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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