Железнодорожная станция "Киев-Жовтневый" переименована в станцию "Грушки".

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Киеве переименовали три железнодорожных станции.

Переименование связано с тем, что станции носили названия, связанные со страной-агрессором. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

В Киевсовете уточнили, что новые названия получили следующие станции:

железнодорожная станция "Киев-Жовтневый" переименована в станцию "Грушки";

железнодорожная станция "Киев-Московский" — в станцию "Киев-Демеевский";

железнодорожная станция "Киев-Петровка" — в станцию "Почайна".

Кроме того библиотека им. Саши Чекалина для детей переименована в библиотеку на Приорке для детей.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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