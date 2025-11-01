Привлечение ЦНАПов призвано разгрузить работу ТЦК, говорит министр.

С 1 ноября, то есть с сегодняшнего дня Центры предоставления административных услуг (более известные как ЦНАПы) принимают документы от военнообязанных на оформление отсрочки от мобилизации. Уже было получено около 4 тысяч заявлений.

Как сообщил в социальной сети Facebook министр обороны Денис Шмыгаль, сегодня в Украине вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации.

"Более 720 тысяч отсрочек уже продлено без дополнительных действий со стороны человека, ведь все нужные данные уже есть в государственных реестрах", - отметил Шмыгаль.

Министр добавил, что более 80% обращений подаются через приложение "Резерв+", без справок и личных визитов.

"А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦНАП. Только сегодня ЦНАПы приняли почти 4000 заявлений", - сообщил Шмыгаль.

В то же время, он советует по возможности оформлять отсрочку именно через "Резерв+", поскольку так "быстрее и удобнее".

"Делаем процесс прозрачным, устраняем человеческий фактор и риски злоупотреблений, разгружаем ТЦК для выполнения главной задачи - обеспечения мобилизации", - подчеркнул Шмыгаль.

Новые правила оформления отсрочек

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в ЦНАП с пакетом документов для продления отсрочки надо обращаться в том случае, если отсрочка автоматически не возобновляется, или если появились новые основания для получения отсрочки.

В частности, в Центре предоставления административных услуг можно будет продлить отсрочку, если для этого будут основания, или если раньше не было отсрочки, но, например, родился третий ребенок, чтобы предоставить соответствующую информацию и получить отсрочку.

