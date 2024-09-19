В частности, если мужчина воспитывает приемного ребенка, но его родной отец выплачивает алименты, то такой мужчина тоже не будет иметь права на отсрочку.

Наличие у мужчины трех и более несовершеннолетних детей является одним из оснований для отсрочки от мобилизации. Однако воспользоваться этим правом могут не все многодетные родители.

Как прояснили в группе коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook, право на отсрочку действительно имеют мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Соответствующая норма прописана в пункте 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Однако сразу же в тексте определено "кроме тех, которые имеютзадолженность поуплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца", – отметили в ТЦК.

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К тому же, права на отсрочку нет у многодетных родителей, которые непроживают вместе со своими детьми и не выплачивают алименты вообще.

"То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку – отец должен содержать своих детей", – акцентируют в Полтавском территориальном центре комплектования.

Если мужчина воспитывает приемного ребенка, но его родной отец выплачивает алименты, то такой человек тоже не будет иметь права на отсрочку от мобилизации – в таком случае по закону ребенок на содержании именно у родного отца.

"Каждый военнообязанный мужчина, который имеет право на отсрочку, обязательно ее получит. Для этого нужно лично подать заявление на имя председателя комиссии ТЦК и СП по месту воинского учета. Форма заявления определена в приложении 4 Постановления Кабинета министров Украины. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы, перечень которых определен в приложении 5 того же Постановления", – говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине: другие новости

В Украине начали рассылать повестки через "Укрпочту". Однако в случае неправильного оформления повесток у военнообязанных могут возникнуть большие проблемы, говорит депутат Игорь Фрис. По его словам, "может возникнуть огромный коллапс в самой системе, когда почта не будет справляться с доставкой подобных повесток, когда доставка таких повесток, или их не доставка, будет несоответствующим образом оформлена, о чем лицо даже и знать не будет".

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что до конца этой недели ожидается приказ о запрете мобилизации ограниченно годных до 25-ти лет.

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