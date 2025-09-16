Более 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, - опрос

Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года.

Большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 2-14 сентября 2025 года.

Отмечается, что в начале июня 2025 года показатели были идентичны.

"Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев)", - говорится в опросе.

Видео дня

Кроме того, исследование показало, что среди тех, кто ожидает завершения этого года, 41% готовы терпеть столько, будет нужно. Показатель среди тех, кто ожидает завершения в 2026 году - 63%, среди тех, кто ожидает в 2027 году и позже - 74%. А среди тех, кто ответил "не знаю", готовы терпеть столько, сколько будет нужно - 61%.

Как проводился опрос

Всего было опрошено 1023 респондента. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.

Как сообщал УНИАН, в конце августа опрос показал, что 55% украинцев согласны с утверждением о том, что они хотели бы, чтобы война закончилась в ближайшее время любой ценой. Противников такого мнения - 30%. Количество людей, готовых на мир любой ценой выросло с 2023 года. Тогда готовых к такому сценарию было 30%, тогда как противников - 53%.

В то же время абсолютное большинство украинцев, а именно - 73% заявили, что верят в победу Украины в войне против России. Тогда как 17% - не верят. В начале полномасштабного вторжения 91,5% людей верили в победу. Меньше всего верят в победу жители восточных регионов - там таких 55%. Тогда как на юге Украины таких людей 69%.

Вас также могут заинтересовать новости: