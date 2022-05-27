6 мая российские войска обстреляли музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка на Харьковщине, снаряд попал в крышу здания. Помещение музея фактически уничтожено.

В Украине создан специальный фонд для сбора средств на восстановление разрушенного оккупантами Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, МКИП совместно с Харьковской областной военной администрацией объявили об открытии фонда для сбора средств на восстановление музея Сковороды.

К наполнению фонда планируется привлечь благотворителей и международных доноров.

"Сейчас уже есть предварительные договоренности с рядом наших западных партнеров о том, что они согласны давать средства на восстановление музея. Сейчас это единственный вариант, чтобы отремонтировать его быстро, не затягивая. Ведь, как мы знаем, время в этом случае может лишь усугубить разрушенное. В том числе из – за погодных условий", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Сбор средств будет публичным и контролироваться государством, чтобы каждый мог отслеживать, куда тратятся деньги.

По состоянию на сегодня специалистами уже проведены необходимые инспекционные действия и определен перечень работ, необходимых для восстановления музея, отмечают в министерстве.

Как работницы музея рассказали ТСН, до победы скрипку Сковороды, как и остальные уцелевшие артефакты из музея, не увидит никто, их местоположение - военная тайна.

"Часть экспонатов у нас в эвакуации. Мы их вывезли. Самое главное - аутентичные вещи, часы, скрипка, сундук мемориальные, которых нет ни в одном музее, только в нашем, они спасены", - сказала одна из работниц.

Как сообщал УНИАН, 6 мая российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка, смотритель музея получил ранения.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что снаряд попал в крышу здания. Помещение фактически уничтожено. Коллекция не пострадала, ее переместили заранее в безопасное место.

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