Здание 18-го столетия, в котором Сковорода проводил последние годы, придется восстанавливать полностью.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отмечает, что уничтожение Россией музея украинского философа Григория Сковороды - это сознательная идеологическая акция.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сковородиновка находится удаленно от других поселков и объектов инфраструктуры, то есть фактически вокруг - только поля. У меня нет сомнений, что били специально по Сковороде", - отметил Ткаченко.

Он высказал мнение, что это была сознательная идеологическая акция.

"Они же Сковороду называли чуть ли не первым русским философом. Там же неподалеку находится и могила Григория Сковороды - то они фактически били в самое сердце философа. И били в год 300-летия", - отметил министр.

Ткаченко также подчеркнул, что в Сковородиновке планировались серьезные реставрационные работы. А теперь здание 18-го столетия, в котором Сковорода проводил последние годы, придется восстанавливать полностью.

"Мы обязательно зафиксируем состав преступления вместе с международными специалистами. Это дело мы так просто не оставим", - заверил чиновник и добавил, что соответствующие письма будут направлены международному сообществу и ЮНЕСКО.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

6 мая российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка, смотритель музея получил ранения.

"В 23 часа россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке. Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение фактически уничтожено. К счастью, коллекция не пострадала, ее заранее переместили в безопасное место", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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