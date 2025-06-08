По словам заместителя министра образования и науки, молодые люди возвращаются в Украину, поскольку им есть с чем сравнить.

Сейчас в Украине есть достаточно большое количество людей, которые выезжают за границу в возрасте 16-17 лет. Однако есть и положительная статистика, а именно то, что 18-19-летние молодые люди возвращаются домой. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью "Телеграф".

"И есть статистика, о которой я сегодня могу говорить открыто - наши результаты регистрации на НМТ (Национальный мультипредметный тест - УНИАН). В прошлом году было чуть более 20 тысяч, в этом году - также чуть более 20 тысяч. Это количество регистраций на НМТ из-за рубежа. То есть человек физически находится за пределами Украины, но имеет желание поступить в украинское заведение высшего образования", - отметил чиновник.

Винницкий добавил, что это важно, ведь НМТ не нужен для поступления в иностранные университеты. В этих странах свои вступительные экзамены, поэтому нужен только аттестат.

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"А аттестаты они все имеют. А вот для поступления в украинское заведение нужен именно НМТ. Соответственно, в 34 странах, в 55 городах мы обеспечили возможность сдать НМТ. Украинский центр оценивания качества образования организовал эту возможность. И то, что эта цифра стабильно держится на уровне 20 тысяч, это на самом деле хорошо. Потому что это означает, что эти ученики, находясь за рубежом, все же выбирают украинские учебные заведения и поступают именно сюда", - заверил заместитель министра образования и науки.

По его словам, это свидетельствует о показателе качества украинского образования, ведь человеку есть с чем сравнить.

"Он живет в Польше, Германии, Италии. Он сравнивает возможности, которые имеет там, и возможности, которые есть в Украине, и выбирает ее. Поэтому это очень положительная тенденция. Да, есть достаточно большое количество людей, которые выезжают за границу, но она уравновешивается значительным количеством тех, кто возвращается", - подчеркнул Винницкий.

Также у чиновника спросили, есть ли статистика, подтверждающая, что выезд ребят после 9 или 11 классов происходит не массово, как об этом говорил ранее сам Винницкий и министр образования Оксен Лисовой, на что он ответил:

"Нет, нет. Смотрите, что я сказал: что это - нерационально. А что именно нерационально? То, что это решение не имеет ничего общего с рациональностью. Потому что детей вывозят в 17 лет, якобы из-за страха мобилизации. Ну, извините, но мобилизационный возраст - 25 лет. И никто не планирует его менять. Мы это постоянно повторяем. Никаких идей или предложений о снижении возраста мобилизации не существует".

Также чиновник рассказал о еще одном вопросе, который часто поднимается в Украине, а именно: "Если парню 18 - он уже не сможет выехать из страны", однако он подчеркнул, что это не так.

"Мы сегодня обеспечили огромное количество программ академической мобильности. Студенты-бакалавры в возрасте от 18 до 22 лет имеют возможность поехать на семестр за границу, поучиться - и вернуться. Да, сейчас военное положение. Это означает, что, ну извините, на Мальдивы или в Египет просто так не поедешь погреться. Потому что у нас есть обязанности - в том числе защищать свою страну. Так же это касается и экономической логики", - отметил Винницкий.

В то же время он отметил, что в Украине наблюдается академическая мобильность, а именно то, что люди в 18-19 лет возвращаются домой.

"Потому что прожив там (за рубежом - УНИАН) год-полтора, многие молодые парни и девушки начинают понимать: в Украине - качественное образование, дешевле жить, интереснее жить", - подытожил заместитель министра образования и науки.

Образование в Украине - последние новости

Ранее Михаил Винницкий заявил, что в Украине каждый год уменьшается количество выпускников на 20-30 тысяч. По его словам, это связано с тем, что в Украине рождается меньше детей.

"Замечу, что если бы все наши территории были контролируемы Украиной, то мы имели бы в этом году примерно 510 тысяч выпускников школ. Видим очевидную разницу: 360 тысяч против 510 тысяч", - пояснил чиновник.

Однако он отметил, что в этом году в Украине 312 тысяч выпускников, которые зарегистрировались на Национальный мультипредметный тест (НМТ). Такая цифра почти идентична по сравнению с прошлым годом.

Также Винницкий рассказал, что будущие аспиранты будут сдавать ВНО в Украине. Он отметил, что будущие аспиранты будут создавать централизованные электронные кабинеты и в случае успешного прохождения экзамена будут допущены к вступительным испытаниям в учреждениях высшего образования.

"Является ли это стопроцентным барьером против коррупции при поступлении в аспирантуру? Нет. На уровне учреждений, к сожалению, могут и дальше отбирать, условно говоря, своих, но этот механизм точно лучше, чем тот, что работал до сих пор", - добавил чиновник.

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