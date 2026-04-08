Трудовая повинность в Украине: юрист объяснил, могут ли граждан заставить разбирать завалы

Одесская городская военная администрация приняла решение о введении трудовой повинности – во время войны государство имеет право привлекать людей к общественно полезным работам не только на добровольных началах.

Юрист Игорь Чудовский объяснил "Телеграфу", законно ли принуждение и как все будет выглядеть на практике.

В частности, речь идет о широком спектре задач: разбор завалов, строительство и ремонт укрытий, помощь с гуманитарными грузами, дежурство в "пунктах несокрушимости", изготовление маскировочных сеток и т. д. Юрист подчеркивает: законодательная база для таких решений существует. По его словам, в период военного положения государство имеет право принудительно привлекать людей к общественно полезному труду.

"В условиях военного положения государство имеет право привлекать людей к общественно полезным работам не только на добровольных началах, и это не противоречит Конституции, поскольку статья 43 прямо гласит: работа, выполняемая в соответствии с законами о военном или чрезвычайном положении, не считается принудительным трудом в конституционном смысле", – пояснил Чудовский.

Как это должно работать на практике

Механизм предусматривает четкую процедуру. Сначала решение принимает военная администрация или командование, определяя виды работ, исполнителей и категории лиц. После этого оформляется само привлечение граждан.

В то же время юрист подчеркивает: это не означает, что кто-либо может ходить по домам и принудительно "распределять" людей на работы. Все действия должны происходить исключительно в рамках определенной законом процедуры.

Что меняется для тех, кто уже работает

Для официально трудоустроенных действуют отдельные гарантии. Их могут привлекать к таким работам только по согласованию с работодателем. При этом за человеком сохраняется основное место работы, а оплата за выполнение общественно полезных задач не может быть ниже его средней зарплаты.

Не подлежат привлечению те, кто уже работает в оборонной сфере, обеспечивает функционирование критической инфраструктуры или имеет бронирование.

Какие правила для безработных и переселенцев

Для безработных и внутренне перемещенных лиц действует другой подход. Центры занятости могут предлагать им участие в таких работах, и отказ может привести к потере статуса безработного.

В то же время отдельного "принудительного режима" для переселенцев закон не предусматривает. Если человек трудоспособен и не имеет работы, его могут привлечь на общих основаниях – так же, как и других граждан из соответствующих категорий.

"Для ВПЛ закон не создает автоматического отдельного режима "всех на лопаты"; если ВПЛ является трудоспособным незанятым лицом и подпадает под определенные категории, ее могут привлечь в общем порядке", – сказал юрист.

Ключевой принцип – общественно полезные работы не могут иметь ничего общего с получением прибыли. Использовать их как прикрытие для коммерческой деятельности – незаконно.

Речь идет о четком разграничении: помощь государству в военное время – это одно, а поддержка частного бизнеса за счет принудительного труда – совсем другое. Например, направлять людей работать на производство продуктов или алкоголя ради сохранения прибыли компаний – это уже не об общественной пользе, а о сомнительных схемах.

Зато работы типа разбора завалов после обстрелов, строительства укрытий, ликвидации последствий атак, обеспечения гуманитарных нужд или мероприятий гражданской защиты – полностью соответствуют определению общественно полезных.

Как отмечает Чудовский, даже в рамках военного положения привлечение ресурсов, в частности частных предприятий, имеет четкие ограничения. Все регулируется законодательством, решениями правительства и рамками соответствующего указа.

По его словам, речь не идет о массовом или бесконтрольном привлечении людей. Нельзя просто так отправить безработных на любые работы или перевести работников одной компании на другое предприятие. Закон допускает лишь временное привлечение к задачам оборонного или спасательного характера – с обязательным оформлением, оплатой и сохранением рабочего места.

Все, что выходит за эти рамки и напоминает использование бесплатной рабочей силы в интересах бизнеса, уже не имеет ничего общего с обороной и может свидетельствовать о злоупотреблении властью.

Трудовая повинность: последние новости

К выполнению таких работ могут привлекаться безработные, переселенцы, ветераны, а также другие граждане, временно не имеющие работы. Возможно привлечение и работников предприятий, функционирующих во время военного положения. Формирование бригад предусмотрено среди лиц в возрасте от 18 до 65 лет. В МВА заявили, что участие в работах – исключительно добровольное. Такие программы – стандартная практика во время военного положения, и она уже действует в Харькове, Днепре, Николаеве и т. д.

