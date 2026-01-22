Назначение в комиссию САП: Шевчук заявил об информационных атаках после избрания

Председатель Национальной ассоциации лоббистов Украины Алексей Шевчук вошел в состав конкурсной комиссии по отбору заместителя руководителя САП. После этого, по его словам, началась волна публичных манипуляций и обвинений.

Председатель Национальной ассоциации лоббистов Украины (НАЛУ), а также спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Алексей Шевчук прошел конкурсный отбор в Совете прокуроров Украины и был избран членом конкурсной комиссии, которая будет осуществлять отбор заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Комментируя свое назначение, Шевчук сообщил, что сразу после этого, по его оценке, активизировались информационные атаки со стороны отдельных общественных активистов в отношении его профессиональной деятельности.

В частности, он подтвердил, что в прошлом был адвокатом по делу Ильи Кивы в период, когда тот занимал должность в системе МВД.

Шевчук утверждает, что именно в то время Кива, по его убеждению, вступил в конфликт с группами активистов, которых связывали с незаконным оборотом наркотиков. Он также отметил, что эти же лица, по его словам, были причастны к провокациям и в период, когда он как военнослужащий-лейтенант был номинирован в Высший совет правосудия по президентской квоте.

Отдельно Шевчук подчеркнул, что не уклонялся от военной службы и с 7 марта проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины. Также он заявил о своем участии в предотвращении незаконного завладения гуманитарными аптечками, предназначенными для военных, со стороны должностных лиц Львовского городского совета.

Кроме того, Шевчук сообщил, что в случае использования его имени или названий фондов в незаконных действиях это будет иметь процессуальные последствия.

По его словам, уже даны показания о возможных злоупотреблениях, а также поданы судебные иски и обращения в Комиссию по журналистской этике в связи с распространением, по его мнению, искаженной информации.

Кто такой Алексей Шевчук

Алексей Шевчук - украинский адвокат. Участвовал в защите пострадавших во время событий Революции Достоинства, выступал против решений власти времен Виктора Януковича. Присоединялся к юридическим и адвокатским усилиям по делу Надежды Савченко.

В настоящее время участвует в правовых инициативах по возвращению украинских пленных, процессах против РФ и сопровождении дела о катастрофе Ил-76.

