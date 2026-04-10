Задержание женщин сотрудниками ТЦК: в Минобороны рассказали, чем закончились эти истории

Свириденко отметила, что в настоящее время продолжается подготовка реформы ТЦК.

Действительно были случаи задержания женщин сотрудниками ТЦК, но никаких штрафов на женщин не наложено, ограничения сняты. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, отвечая на вопрос о том, что в Украине были зафиксированы случаи постановки на воинский учет женщин без медицинского образования, они оказывались в розыске, их задерживали ТЦК.

"Я разбирался с этим вопросом. Это была техническая проблема со стороны Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину не наложен штраф, сняты все ограничения, розыски", – подчеркнул он. При этом он подчеркнул, что поставил задачу принять все технические меры предосторожности, чтобы подобных случаев больше не было.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сказала, что реформа ТЦК действительно объявлена, над ней работает профильное министерство.

"Мы пока не готовы общаться с внешним миром. Мы обсуждаем это внутри. Как только у нас будет окончательный вариант, мы проведем соответствующие консультации с парламентариями", – отметила она.

Как сообщал УНИАН, в марте в Украине были случаи, когда на воинский учет ставили женщин без медицинского образования. Они получали воинское звание и оказывались в розыске, даже если не имели медицинского образования.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают механизмов, направленных на это.

Отметили, что командование провело служебное расследование для выяснения причин такой ошибки.

В Сухопутных войсках выяснили, что ложная информация была внесена в систему "Оберег" в 2021 году. Также путем дополнительного изучения фактов формирования отдельных номеров записей в системе был выявлен ряд аналогичных случаев.

Было сказано, что в то же время изменить такую информацию в ТЦК и СП невозможно. В системе "Оберег" нет технической возможности уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовых актов.

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обратилось к Генеральному штабу и Министерству обороны с рядом предложений, призванных устранить пробелы и недостатки в системе "Оберег".

Кроме того, в Сухопутных войсках отметили, что в законодательстве Украины не произошло никаких изменений в отношении регулирования этого процесса, поэтому женщины могут поступать на службу в ВСУ только по собственному желанию, а на воинский учет должны встать только украинки с медицинским и фармацевтическим образованием.

