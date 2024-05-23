По словам военного, стимулировать, мотивировать людей может комлексный подход и решимость власти.

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин высказался об "уклонистах", отметив, что ни в коем случае нельзя идти "на поводу" у слабых. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Мы же все понимаем, что не может быть вся нация сильная, уверенная, мотивированная, заряженная. Та часть, которая такой была, она в первые же дни, в первый год ушла, уже воюет. Многих из них, к сожалению, уже нет в живых. Они были в первых рядах. Дальше остаются чуть менее мотивированные, потом еще менее мотивированные. И ни в коем случае нельзя идти на поводу у слабых. Сильные должны задавать тон", - прокомментировал он.

По словам Жорина, ориентироваться и ориентировать общество надо не на тех людей, которые уклоняются, прячутся, придумывают себе какие-то "отмазки" от службы, чтобы не идти воевать, а на сильных, на тех, кто может действительно показать правильный пример.

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"Опять же, работа с мотивацией и репутацией войска", - добавил он.

По словам военного, стимулировать, мотивировать людей может комлексный подход и решимость власти.

"Очень важно, чтобы в стране была справедливость", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому, в течение 60 дней все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦПАУ или с помощью приложения "Резерв+".

Если человек исключен из воинского учета - ему не нужно обновлять данные.

Перед вступлением в силу нового закона о мобилизации в соцсетях начали появляться видео, на которых сотрудники ТЦК на улицах силой задерживают мужчин. О таких случаях сообщали, в частности, из Львовской и Одесской областей.

На днях заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, что сервис "Оберіг" поможет искать уклонистов. По его словам, теперь "Оберіг" собирает информацию из различных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать прибытие этого человека в военкомат.

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