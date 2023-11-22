Также представители ТЦК выбили из рук женщины, которая встала на защиту мужчины, телефон.

Во Львове представители ТЦК в очередной раз посреди улицы силой затолкали мужчину в автомобиль, а у женщины, которая его защищала, выбили из рук телефон. Соответствующее видео обнародовал блогер Андрей Смолий.

По его информации, инцидент произошел на улице Гавришкевича.

"Этой ночью пять человек в военной форме снова "упаковали" мужчину в бус, выбив из рук телефон у женщины, которая хотела снять "ночную мобилизацию", - сообщил он.

Согласно кадрам видео, после того, как автомобиль с мужчиной и несколькими военкомами уехал, двое из них остались с женщиной. Между ними произошел словесный конфликт, женщина замахнулась на представителя ТЦК, а тот в ответ выбил из ее рук телефон.

Во Львовском областном ТЦК и СП уже традиционно заявили, что проверяют причастность военкомов к данному инциденту.

Похожий инцидент с военкомами и гражданским во Львове - детали

Недавно во Львове произошел похожий инцидент, когда представители военкомата силой затащили мужчину в микроавтобус. Его задержанию пытались помешать прохожие, однако военкомы их оттолкнули.

Реагируя на инцидент, во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что выясняют обстоятельства данного случая, назначена служебная проверка.

Как известно, во Львовской области работникам ТЦК разрешили проверять документы у всех военнообязанных. Соответствующий приказ 17 ноября издала Львовская ОВА.

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