"Бусификация" немотивированных людей приводит лишь к увеличению количества тех, кто убегает с фронта, говорит Игорь Луценко.

Государство уже не сможет мобилизовать в Силы обороны существенное количество мотивированных людей, придется правильно распоряжаться теми, кто уже находится в армии. Такое мнение в интервью УНИАН высказал активист, бывший нардеп, а сейчас военнослужащий Игорь Луценко.

В частности он выразил сомнение в целесообразности отлова уклонистов.

"Сегодня они бегут через Тису, а завтра будут перегрызать себе правую руку, чтобы просто никуда не идти. Эти люди уже неспособны воевать. По большому счету мы из общества какое-то существенное количество людей для принципиального увеличения личного состава армии уже не выжмем. Никаким образом. У нас нет для этого механизмов. У государства нет механизмов. Оно уже не способно на это", - заявил он.

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Больше смысла Луценко видит в "эффективном менеджменте" тех человеческих ресурсов, которые уже есть в распоряжении Сил обороны.

"Наш единственный выход - правильная организация тех, кто уже в армии. Просто работать с тем, что осталось. Дать им оружие, спасать, вооружать, организовывать правильным образом, чтобы они победили", - отмечает он.

Снижение мобилизационного возраста, по мнению военного, приведет лишь к увеличению количества уклонистов, в частности тех, кто пытается бежать из страны. Зато на количестве солдат в армии это не скажется, считает Луценко.

"Тот, кто не хочет воевать, он не будет воевать. Сколько бы ему лет не было, какого бы пола он ни был. Механизмы, как избежать армии, за три года уже сформировались. Не сформировались еще механизмы, как управлять армией эффективно и развивать ее", - подчеркнул он.

Военный отметил, что "бусифицированные" новобранцы все равно пытаются сбежать из армии при первой же возможности.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко выразил сомнение в целесообразности снижения мобилизационного возраста. По его словам, Украина сейчас имеет достаточно человеческих ресурсов, чтобы не прибегать к таким мерам.

По данным демографа Лидии Ткаченко, сегодня мобилизационный ресурс в Украине по разным оценкам составляет от 2 до 5 миллионов человек. Однако точно сказать трудно, ведь в Украине более 20 лет не проводились референдумы.

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