'Сейчас бегут через Тису, завтра будут перегрызать себе руку', - военнослужащий о снижении мобилизационного возраста

Военнослужащий объяснил, почему снижение мобилизационного возраста не поможет Украине.

В украинском обществе обсуждается возможность снижения мобилизационного возраста. Сторонники таких мер говорят о неудовлетворительных темпах мобилизации. Активист, основатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский на днях заявил, что если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. Ему возражает юрист Владимир Пилипенко, назвавший подобную гипотетическую меру военным преступлением. УНИАН поговорил о возможности снижения планки мобилизации с военнослужащим Игорем Луценко.

Если власть будет снижать мобилизационный возраст, когда это может произойти: в этом году, в следующем? И до какого возраста планка может быть снижена?

Я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Проблема не в широте базы, и её расширение наших проблем абсолютно не решит. По моим простым наблюдениям на улицах, у нас и так достаточно мужчин призывного возраста, которые не в армии. Надо просто обращать внимание, почему так вышло, что они не в армии. И почему у нас ССО (самовольное оставление части - УНИАН) стало в армии массовым явлением.

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Попытка решить существующие проблемы за счет молодых ребят абсолютно ни к чему не приведёт, - в одно отверстие будет затекать, а из другого с такой же скоростью вытекать, хоть с десятилетнего возраста мобилизуй. Призывники не будут желать воевать, будут идти в самоволки и так далее.

Сейчас нужно качественно перестраивать армию под современную войну, и здесь мы движемся в ошибочном направлении. И это не вопрос количества людей, это вопрос их качества. То есть у меня, условно говоря, мои 10 инженеров могут заменить 100 человек. Если им дать возможность адекватно работать. Поскольку сейчас армия под это не сильно заточена, соответственно, мы думаем, как погасить пожар дополнительным количеством мобилизованных. Они не погасят этот пожар. Поэтому я считаю, что этот вопрос - отвлечение внимания, перекладывание с больной головы на здоровую, мы не смотрим в суть проблемы, которая у нас перед глазами.

У мужчин призывного возраста, которых вы видите на улицах, может быть, например, бронь. Стоит ли пересматривать принципы бронирования для того, чтобы высвободить большее количество мужчин под мобилизацию?

Да нет. Нужно просто сделать нормальное бронирование. Я сейчас вижу по большей части хаотичную мобилизацию и хаотичное бронирование: не бронируют тех, кого надо, - бронируют тех, кого не надо. У нас, например, нет мобилизация инженеров на производства, - мы просто берем инженера и отправляем его в окопы, или, в лучшем случае - в какую-то мастерскую, но не по его профилю. То есть это вопрос, опять-таки, надлежащей организации военно-промышленного комплекса, чтобы он мог адекватно обслуживать потребности армии.

Хотя мы десятки лет слышали, что в Министерстве обороны коррупция, были начаты какие-то уголовные производства, я не помню, чтобы кого-то посадили. То есть проблема в том, что органами власти просто не выполняются их функции. Я же не зря о Минобороны говорю: оно, например, только на третьем году войны начало через вновь созданное агентство закупать "Мавики" и пикапы. И Минобороны, имея самый большой оборонный бюджет, не закупало то, что было необходимо с самого начала войны. Что тут еще сказать? Если такая неэффективность даже в этой области, можете представить, насколько неэффективно проходит формирование адекватных оборонных заказов, обеспечение их выполнение, включая бронирование инженеров и других специальностей.

Поэтому "нужно просто больше людей" это очень ошибочный взгляд. Не поможет "больше людей". У россиян все равно в разы больше людей. Все равно у них в разы больше техники. Тут нужно посмотреть: у нас есть ряд звездных подразделений, которые работают, и просто по их лекалам пытаться это масштабировать. Но для этого нужна очень сильная политическая воля, потому что придется принимать очень болезненные решения в отношении своих друзей, кумовьев, сватов и так далее.

Насколько острой стоит вопрос нехватки людей?

"Ещё больше людей" будут хотеть всегда. Никто не скажет: "У меня лишние люди". Всегда будут хотеть больше. Давайте отказываться от этих разговоров. Сейчас они бегут через Тису, а завтра перегрызать себе правую руку, чтобы просто никуда не идти. Эти люди уже неспособны воевать. По большому счету мы из общества какое-то существенное количество людей для принципиального увеличения личного состава армии уже не выжмем. Никаким образом. У нас нет для этого механизмов. У государства нет механизмов. Оно уже не способно на это.

Наш единственный выход – правильная организация тех, кто уже в армии. Просто работать с тем, что осталось. Дать им оружие, спасать, вооружать, организовывать правильным образом, чтобы они победили. Это называется "эффективный менеджмент", то есть должна произойти замена неэффективных менеджеров на эффективных.

Если мобилизационный возраст всё-таки снизят, вызовет ли это какое-то недовольство в обществе: СОЧ, митинги матерей и так далее? И будет ли иметь это какое-то влияние на экономику?

На экономике это сильно не будет отображаться. А вот на политике - да. Начнут больше убегать. Пропорционально – насколько увеличим, настолько больше будет убегать. Я не верю, что эта мера каким-то образом изменит ситуацию на фронте. Граница у нас, будем прямо говорить, прозрачная. За первое самовольное оставление части придумана амнистия. И всё, берешь и уходишь. То есть тот, кто не хочет воевать, он не будет воевать. Сколько бы ему лет ни было, какого бы пола он ни был. Механизмы, как избежать армии, за три года уже сформировались. Не сформировались еще механизмы, как управлять армией эффективно и развивать её.

Кто чаще идет в СОЧ: молодые или старшие?

Две категории уходят: старослужащие, - те, кто уже задолбались. Когда они смотрят, что никто не воюет, а они воюют: "Ну, а почему я должен воевать?! Тем более, когда ко мне такое скотское отношение очень часто. Я повоевал два года, всё, пусть кто-то другой воюет". Потому что большинство мужчин призывного возраста не воюют. Это самая главная категория. И плюс, те, кто только "бусифицирован", только призван. Как только появляется первая возможность появляется, они идут тоже. Если снизить мобилизационный возраст до, скажем, 20 лет, просто возрастёт количество тех, кто будет идти на СОЧ. Возможно, их станет даже больше.