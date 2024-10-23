По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, не всегда мобилизация юношей 18-20 лет гарантирует успех в войне.

Украина сейчас имеет достаточно человеческих ресурсов, чтобы не снижать мобилизационный возраст. Такое мнение в интервью УНИАН высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

Он напомнил, что сейчас есть два предложения: первое - это снижение мобилизационного возраста до 14 и 16 лет (сейчас мобилизационный возраст в стране - 18 лет).

"А вот призывной возраст - 25 лет и более. Я слышал заявления и цифры, что при худшем сценарии могут мобилизовать 16-ти летних. Но это все - в теории, когда потенциально придется снижать возраст, если весь мужской ресурс в возрасте от 25 до 50 лет окажется в армии. Сейчас мы это не обсуждаем, у нас есть возможность призывать возрастную категорию 25-ти лет и выше", - отметил военный.

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По его словам, если будет проведена проверка по бронированию, то часть людей, которые получили бронь незаконным способом, могут высвободиться для армии. Кроме того, по словам Тимочко, необходимо пересмотреть систему образования. Он напомнил недавний случай с задержанием ректора Ужгородского университета, у которого "вдруг появились 300 аспирантов от 25 лет".

"Это университет частный, но и в государственных на конкретный факультет могут иметь по 5-10 аспирантов. То есть, если будет проведен аудит этой возрастной категории, и уже действительно не будет откуда черпать людей, тогда, я думаю, можно говорить о снижении мобилизационного призывного возраста до 18 лет", - считает Тимочко.

По его мнению, в современной Украине "при современной медицине, способах ведения жизни" 25-ти или 30-ти летний мужчина может не уступать в физическом плане более молодому, а в некоторых случаях может быть даже более выносливым и опытным, а "его мировоззрение и восприятие более глобальные, чем у ребят 18-ти лет":

"Кроме того, история уже доказывала, что не всегда мобилизация юношей 18-20 лет гарантирует успех победы в войне. Это США - во Вьетнаме, Россия - в Афганистане, они воевали регулярными войсками с ребятами такого возраста, причем имея в разы более сильные экономики. Достигли результата? Нет".

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