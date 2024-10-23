По словам ветерана, проблема с мобилизацией сейчас самая острая в Украине.

Необходимости снижать мобилизационный возраст в Украине нет, так как в стране имеется "огромный мобилизационный резерв". Этого резерва достаточно для того, чтобы полностью заменить действующий состав ВСУ. Такое мнение в интервью УНИАН высказал ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий.

"Мы мобилизуем в полтора раза меньше, чем теряем в боях. То есть наша армия просто стачивается, тает на глазах. Мы ее не восполняем должным образом. И это страшный фактор, ведущий нас фактически к поражению в этой войне, - заявил он. - Нам физически не хватает людей на фронте. И эту проблему нельзя умалчивать. Я уже молчу о втором аспекте этой проблемы… Люди, которые воюют по 2-2,5 года - очень изношены. А мы пока даже потери не восстанавливаем. Не говоря уже о замене воюющих".

По словам ветерана, проблема с мобилизацией сейчас самая острая в Украине, и именно от нее зависит, будет ли "страна дальше вообще существовать".

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Вместе с тем, Дикий считает, что снижение мобилизационного возраста было бы актуальным при условии, что все мужчины призывного возраста уже служат:

"У нас есть огромный мобилизационный резерв. Даже тех, кто обновил свои данные нынешним летом через "Резерв+" и другие способы, хватает на то, чтобы полностью заменить действующий состав ВСУ".

Ветеран добавил, что лично он, как бывший командир, был бы не рад вести в бой 18-20-летних детей. Но и ситуацию с тем, что в современной украинской армии воюют в основном люди в возрасте 50-55+, он тоже считает ненормальной.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - что сообщалось

Напомним, накануне основатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что мобилизационный возраст в Украине можно снижать "хоть до 14 лет". Условие - "если страна будет на грани уничтожения".

Однако, юрист Владимир Пилипенко акцентировал, что мобилизация детей с 14 лет невозможна, так как это является военным преступлением: "Набор в ряды Вооруженных сил Украины лиц, не достигших 15 лет, является военным преступлением".

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