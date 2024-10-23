Численность населения Украины на подконтрольных территориях оценивают в чуть больше, чем 31 миллион.

Мобилизационный ресурс в Украине по разным оценкам составляет от 2 до 5 миллионов человек. Об этом сказала старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире Киев24, говоря об изменениях в демографической ситуации в Украине в связи с войной и выездом граждан за границу.

"Негосударственные аналитические центры делали такие расчеты. Называются цифры от 2-3 и до 5 миллионов человек. Это если брать именно мужчин в возрасте от 25 до 60 лет", - отметила Ткаченко.

В то же время она напомнила, что у нас недавно изменились условия и появилось определенное ограничение относительно того, чтобы людей после 50 лет не в первую очередь мобилизовали.

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"Трудно говорить о точности оценок, потому что все очень зависит от наличия базы о численности и структуре, особенно возрастной. Сейчас данные очень размыты", - сказала Ткаченко.

Она подчеркнула, что очень давно не было переписи населения и проблема с оценками населения была даже до войны.

Относительно количества населения, которое сейчас проживает в Украине она сообщила, что утверждена Стратегия демографического развития. В ней приведена оценка Института демографии и проблем качества жизни, которая согласована со многими международными экспертами и специалистами.

"Что касается оценки именно численности населения Украины на подконтрольных территориях, то это чуть больше 31 миллиона", - сказала Ткаченко.

Мобилизационные ресурсы Украины

Как сообщал УНИАН, в марте председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя результаты январского соцопроса мужчин о том, готовы ли они идти на войну, говорил также, что мобилизационный ресурс у нас в Украине около 5 миллионов, и миллион уже пошел служить. Исходя из результатов опроса Тимочко озвучил вывод, что около 2,5 млн мужчин готовы пополнить ряды оборонцев Украины.

А в октябре стала активно обсуждаться в СМИ тема снижения мобилизационного возраста в Украине. По словам того же Тимочко, если возникнет ситуация, когда нам действительно не будет откуда черпать дополнительный ресурс для обороны нашей страны, то снижение мобилизационного возраста является вполне реальным сценарием развития событий.

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