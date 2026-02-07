Сейчас нарабатываются решения проблем с ТЦК, СЗЧ и мобилизацией в целом, - нардеп

Вениславский заявил, что вопрос улучшения мобилизации является приоритетным для министра обороны.

В Украине сейчас нарабатываются решения проблем с ТЦК и самовольным оставлением части (далее СЗЧ - самовільне залишення частини) военными. Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире Radio NV.

"Вопрос улучшения мобилизации - это вопрос, который ставили лично президент Украины и новый министр обороны Федоров, несколько раз заявлял, что для него это главный приоритет", - сказал он.

Вениславский поделился, что вчера на закрытом заседании комитета ВР по нацбезопасности и обороне также поднимался этот вопрос. Он заявил, что сейчас нарабатывается комплексный подход к решению проблемных вопросов, связанных с конфликтами с ТЦК, СЗЧ и мобилизацией в целом.

"Этим вопрос занимается министр обороны", - подчеркнул нардеп.

Также Вениславский рассказал, что отсрочка для контрактников 18-25 лет, которые уже отслужили, будет принята на следующей неделе.

Бойцов после СЗЧ приоритетно отправляют в самые горячие точки фронта

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что военные, которые возвращаются после СЗЧ, в первую очередь отправляются в те подразделения, которые находятся в самых горячих точках фронта.

При этом главнокомандующий подчеркнул, что при возвращении из СЗЧ дорога открыта не "только" в десантно-штурмовые и штурмовые войска, а "в том числе" в эти войска.

