Бывший министр экономики развития и торговли, внештатный советник руководителя Офиса президента и член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил довольно экзотический принцип мобилизации в Украине - лотерею: случайным образом определять день и месяц и мобилизовать именно тех, кто родился в эту дату.

Демархия - это вид правления, когда выбор представителей народа в органы власти происходит случайным образом

Как математик я много лет интересовался процедурами случайного отбора и утверждаю, что не может быть алгоритма именно генерации случайных чисел. Всегда это псевдослучайно. Как социолог утверждаю, что любой отбор будет считаться несправедливым.

Видео дня

По дате рождения? А как быть с 29.02? А также как быть с тем, что даты рождения неравномерно распределены?

И наконец. Сторонникам идеи случайности как формы справедливости советую с помощью генератора случайных чисел распределять:

партнеров для брака;

квартиры;

пенсии (мы собираем через ЕСВ пенсии только для трети пенсионеров. Итак давайте определим случайно - для кого именно);

места и специальность в университетах;

определять преступников (экономия на судах!).

И так далее.

Соотношение права, справедливости и милосердия непростое. А когда к этой триаде приобщается вопрос устойчивости и способности экономики, то без системно-рефлексивного подхода не обойтись. Задача следующая - как одновременно удовлетворить три потребности:

1. запрос общества на справедливость.

2. потребность ВСУ в человеческом ресурсе.

3. недопущение экономической катастрофы / обеспечение экономической состоятельности государства.

"отправить всех налоговиков и депутатов на фронт" — решает вопрос 1 (это я шучу, но многие считают это решением), но точно не 2 и 3.

"все должны служить" - решает 1 и 2, но противоречит пункту 3.

"служить должны те, кто уклоняется от уплаты налогов" - 1, 3, но не 2.

"служить должны все, кроме тех, кто забронирован по принципу "либо высокие уплаченные налоги, либо по решению работодателя согласно квотам" — 2, 3, но не 1.

Моя позиция следующая:

1. Нам нужно определить, что проблема справедливости - это не "равенство". Это не о социализме. Это - о равенстве возможностей. Вы можете учиться, усердно работать и иметь высокую зарплату или бизнес. Ты можешь учиться, тяжело работать и становиться пилотом ударного дрона. Ты можешь учиться, тяжело работать и становиться кадровым офицером. Ты можешь учиться, тяжело работать и в какой-то момент по зову сердца стать добровольцем. Ты можешь не учиться, не работать 24/7, уклоняться от уплаты налогов и быть мобилизованным. Ты можешь увидеть в службе в армии возможность изменить собственную жизнь - и сознательно сделать такой выбор…

Справедливость - это о свободе выбора прежде всего.

2. Эффективность использования человеческого ресурса. Возможно, стоит мобилизовать людей с математическим или экономическим образованием на службу в налоговой, а налоговиков — на службу в армии? Полицейскими могут становиться граждане с соответствующими добродетелями после прохождения подготовки, а полицейские - идти в ряды ТРО? 1,5 млн человек в силовых структурах и нужно еще? Так, может, вопрос в эффективности? Но здесь мы можем лишь помочь по запросу военных, а не ставить им задачи.

3. Экономическая целесообразность. Армию нужно финансировать. Следовательно, экономика должна работать. Она не может работать, если не имеет достаточного количества квалифицированных работников - сварщиков, водителей, технологов, инженеров, маркетологов, финансистов…

Предприниматель лучше может определить минимальный необходимый штат количественно и качественно для роста и эффективности бизнеса

Соответственно, нужно дать возможность бизнесу бронировать необходимый человеческий ресурс. Плюс тот, кто делает дроны (ОПУ) и обеспечивает устойчивость инфраструктуры (критические отрасли).

И это справедливо, учитывая общественное благо. Потому что справедливость - это не зависть. Справедливость - это ставить общественное благо в приоритет.

И тогда определенно возможен win-win-win.

Андрей Длигач - д.э.н, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, председатель Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления