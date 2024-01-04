Милованов предлагает случайно определять день и месяц и мобилизовать людей, родившихся в эту дату.

Бывший министр экономики развития и торговли, внештатный советник руководителя Офиса президента и член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил свой, довольно экзотический принцип мобилизации в Украине. Такую идею он опубликовал в Facebook.

Милованов предлагает случайным образом определять день и месяц и мобилизовать именно тех, кто родился в эту дату.

"Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди которые родились в эти дни мобилизуются, другие нет. И так делает для каждой волны мобилизации", - написал Милованов.

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На такую идею Милованова уже успели отреагировать пользователи соцсетей, которые отмечают, что из идеи мобилизации "сделали цирк" и в шутку предлагают так же выбирать депутатов, министров и преступников.

Также жестко отреагировали на это предложение в ВСУ.

В частности, руководитель Центра подготовки операторов БпЛА "Крук" Виктор Таран отметил, что украинская власть должна повышать социальные гарантии для военных и их семей, а не проводить "лотереи" среди потенциальных призывников.

"Член наблюдательного совета "Укроборонпрома" предлагает для воплощения идеи по мобилизации 500 000 украинцев провести по всей стране лото "Забавная мобилизация!" - кто вытащил билетик, тот идет служить. А нет- так нет. О повышении социальных гарантий военных и их семей, увеличении оклада, гарантий служить за профессию и т.д. - речь не идет", - отметил Таран.

Он отметил, что пока власть "ищет способ как спрятать себя, близкое окружение и толстосумов от мобилизации, Россия демонстрирует новую версию Ланцета, который работает по принципу "роя" - россияне запускают одновременно 20-30 дронов, которые наводятся на разные цели искусственным интеллектом.

"Выводы, кто и как готовит страну к непростому 2024 году, делайте самостоятельно", - добавил военный.

Мобилизация в Украине

Правительство в конце декабря подало в Верховную Раду законопроект, в котором прописаны некоторые нововведения по проведению мобилизации в Украине. Кабмин, в частности, предложил изменить возраст призыва-снизить до 25 лет (сейчас составляет 27).

3 января 2024 года в Верховную Раду подали альтернативный законопроект о мобилизации. Он содержит определенные правки относительно сроков демобилизации. Если Кабмин предлагал проводить ее через 36 месяцев, этим документом предлагается через 18.

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