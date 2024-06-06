По мнению депутата, это превышение полномочий.

Украинским многодетным мужчинам теперь нужно нотариально доказывать, что они действительно участвуют в содержании детей. Внимание на это обратил народный депутат Игорь Фрис, передает "Главком".

"Военнообязанный и отец троих несовершеннолетних детей признан годным к военной службе. Согласно мобилизационному закону, он автоматически должен получить отсрочку от мобилизации. Его дети рождены от двух женщин, с которыми мужчина разведен, пока не живет, но продолжает финансово содержать детей. Что придумал ТЦК, там дополнительно требуют договор между мужем и его бывшими женами о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей", - объяснил нардеп.

По его мнению, это превышение полномочий со стороны ТЦК: "В голове не укладывается!".

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Указывается, что данную норму содержит правительственное постановление № 560, которое утверждает алгоритм действий военнообязанных и требующиеся от них. Также отмечается, что данное постановление вызвало волну возмущения в обществе.

Фрис настаивает на том, что подзаконные акты органов власти должны издаваться, не нарушая Конституцию: "Ведь мобилизационный закон четко прописал круг субъектов, на которых распространяются правовые основания предоставления отсрочки от мобилизации, освобождения от воинской обязанности или бронирования".

По его мнению, то, что "правительство этим постановлением ввело дополнительные требования для военнообязанных, расценивается как превышение норм и положений закона".

Мобилизация в Украине - актуальное

В последнее время распространяется все больше заявлений об избиении военнообязанных работниками ТЦК. Как рассказал нардеп Горбенко, есть случаи, когда представители ТЦК могут применить силу:

"Например, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации. Такие действия также могут быть обоснованы в случаях задержания лиц, самовольно оставивших воинскую часть или место службы".

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