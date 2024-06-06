Нардеп о демобилизации военных: На фронте ждут, но есть несколько нюансов

Для того, чтобы ввести механизм демобилизации, нам нужно сначала наладить процессы мобилизации.

Военные на фронте ждут законопроекта о демобилизации. Впрочем, существует несколько важных нюансов.

Об этом сообщил нардеп и волонтер Руслан Горбенко в интервью "Укринформу". По его словам, во время поездок нардепы поняли, что существует большая пропасть между пехотинцами, солдатами в окопе и генералами, Министерством обороны или Генштабом.

"Относительно демобилизации - да, те, кто уже давно на фронте, ждут соответствующий законопроект. Однако есть несколько нюансов. Во-первых, сейчас ни в одной стране мира нет практики демобилизации после 36 или 48 месяцев службы во время военного положения. Нам не с кого брать пример. Во-вторых, если мы демобилизуем после определенного периода службы всех военных, то получим огромный дефицит кадров в армии. Поэтому для того, чтобы ввести механизм демобилизации, нам нужно сначала наладить процессы мобилизации", - отметил Горбенко. Видео дня

Также нардеп отметил, что необходимо пересмотреть законодательство о привлечении к ответственности военных командиров. По его мнению, военные не будут иметь мотивации выполнять свои обязанности, пока не будет действенного механизма наказания лиц, чьи приказы привели, например, к гибели личного состава, хищению имущества бригады или получению неправомерной выгоды.

"Нам не хватает опытных командиров, которые действительно болеют за боеспособность своей воинской части, своей бригады или батальона и улучшают ее", - сказал Горбенко.

Демобилизация в Украине - мнения

Военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант роты ударных БПЛА, народный депутат Егор Фирсов убежден, отсутствие закона о демобилизации демотивирует украинских защитников. По его мнению, "происходят очень плохие сигналы".

"Потому что когда военным говорят, что демобилизация будет и надо ее подождать, а потом говорят, что это невозможно, - это сигнал, что обманули. Украинцы любят свободу, мы за нее отдаем жизнь, а свобода - это выбор. Поэтому украинцам надо нарисовать хотя бы гипотетический выбор и сказать, что через 3-5, пусть даже 7 лет у вас будет выбор и возможность пройти демобилизацию", - сказал Фирсов.

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