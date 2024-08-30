Юрист отметила, что на военно-врачебную комиссию защитников могут направлять по двум причинам.

Украинские военные после получения ранений должны пройти военно-врачебную комиссию, чтобы медики смогли определить дальнейшую пригодность к службе. Кроме того, комиссия в случае необходимости может предоставить направление на продление срока лечения бойца. Адвокат Вера Пронина для "РБК-Украина" рассказала, как защитнику получить направление на ВВК и что делать, если его не выдают.

Когда могут направлять на ВВК

По словам юриста, на военно-врачебную комиссию могут направлять по двум причинам - для определения причинной связи травмы или увечья с военной службой или же для определения степени годности к военной службе.

По первому случаю после травмы, ранения или заболевания ВВК определяет наличие или отсутствие связи между этими состояниями и службой в ВСУ, выполнением боевого задания.

Видео дня

"Установление причинной связи между заболеванием, травмой, ранением, контузией, увечьем и военной службой является важным и необходимым при получении соответствующих денежных выплат. Для этого обязательно необходимо получить подтверждающие документы от воинской части об обстоятельствах приобретения травм, ранений, заболеваний и т.д.", - объяснила Пронина.

Относительно второго случая, когда военные направляются на медосмотр ВВК, после обследования или лечения его в учреждении здравоохранения, при наличии болезни, последствий ранения, которые обусловливают непригодность к военной службе или "частичную" пригодность, а именно службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, охране и тому подобное.

"Военнослужащие направляются на медицинский осмотр для установления степени годности к военной службе по решению начальника (руководителя) учреждении здравоохранения (медучреждения) на основании представления начальника (руководителя) лечебного отделения, в котором обследуется лечится военнослужащий", - подчеркнула адвокат.

Юрист добавляет, что заболевание или полученная травма, которые не привели к нарушению функций органов исключает необходимость прохождения ВВК, ведь степень годности к военной службе не изменилась.

"В случаях, когда военнослужащий уклоняется от назначенного обследования или нарушает больничный (госпитальный) режим, его могут выписать без прохождения ВВК. Об отказе в обследовании сообщается командир воинской части", - добавила Пронина.

Кто может выдать направление на ВВК

Направление на медицинский осмотр ВВК выдает:

прямой начальник (от командира части и выше);

начальники штатных ВВК, руководители ТЦК и СП;

начальники (руководители) учреждения здравоохранения по месту лечения;

органы военного управления/подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины;

прокуратура, суд.

Известно, что в состав военно-врачебной комиссии входят:

хирург,

терапевт,

невропатолог,

офтальмолог,

оториноларинголог,

для женщин - гинеколог,

по медицинским показаниям, врачи других специальностей.

Также обязательно берутся общие анализы крови и мочи, ЭКГ-исследование, рентгенологическое обследование органов грудной клетки.

Кроме того, направление на медосмотр ВВК во время лечения выдает начальник медучреждения (по представлению начальника лечебного отделения или профильного специалиста) в двух случаях:

если во время обследования или лечения в медучреждении, врач обнаружил заболевания или травмы, которые обусловливают непригодность к военной службе;

если после лечения есть потребность в отпуске для лечения в связи с болезнью (после ранения), или в освобождении от исполнения служебных обязанностей (в частности повторно).

По направлению на медосмотр ВВК из воинской части, то оно выдается начальником медицинской службы с подписью командира воинской части. По прибытии в воинскую часть после лечения военный составляет и подает рапорт на имя командира в/ч с докладом о завершении лечения и запросом о направлении на прохождение ВВК.

Рапорт можно подать в письменном виде, или через мобильное приложение "Армия+".

"Направление на медосмотр ВВК от ТЦК и СП выдается во время отпуска для лечения после заболевания или ранения. В случае необходимости, нужно за несколько дней до завершения отпуска обратиться к руководителю ТЦК и СП о направлении на повторный медицинский осмотр по месту проведения отпуска для определения годности к военной службе или для решения вопроса о необходимости в продлении отпуска для лечения в связи с болезнью/после ранения", - отмечает юрист.

Что делать, если не выдают направление на ВВК

Если воинская часть и другие уполномоченные лица незаконно отказывают в направлении на ВВК, нужно:

позвонить на "горячую линию" Министерства обороны Украины (1512), сообщив о проблеме;

в случае отсутствия реакции военнослужащий может подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее УНИАН рассказал, кого из студентов могут мобилизовать в сентябре. По закону студенты лишаются отсрочки от мобилизации, если учатся на вечерней или заочной форме; получают не первое высшее образование; получают образование ниже имеющегося; отказываются проходить общевойсковую подготовку (таких мужчин исключат из вуза).

Также адвокат объяснил, как переселенцам получить отсрочку от мобилизации. По его словам, люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, ведь они находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Вас также могут заинтересовать новости: