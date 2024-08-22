В особый период военнообязанных на ВВК осматривают шесть специалистов.

Военнообязанные, которые имеют право на бронирование или отсрочку должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) раз в 5 лет. Об этом сказал начальник медицинской службы Тернопольского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Олег Фарион.

Он отметил, что основной вопрос, с которым обращаются в ТЦК - это правовая база для проведения военно-врачебной экспертизы.

"Мы имеем два основных документа - это закон о воинской обязанности и военной службе, в котором одной из обязанностей военнообязанных является прохождение военно-врачебной экспертизы. Само прохождение военно-врачебной экспертизы определяется Положением о военно-врачебной экспертизе ВСУ, утвержденного приказом министра обороны № 402 от 14 августа 2008 года", - детализировал специалист.

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Он добавил, что ВВК проводится как с учетной целью так и для определения степени пригодности при мобилизации, поэтому если "военнообязанные имеют право на бронирование или отсрочку, то есть не подлежат мобилизации на определенный срок, военно-врачебная комиссия проводится раз в 5 лет".

Если военнообязанный подлежит призыву, то должен пройти ВВК, результаты которой действительны в течение года. Фарион уточнил, что об изменениях в состоянии здоровья военнообязанные должны сообщать ТЦК в течение семи дней.

"Если в состоянии здоровья военнообязанного возникли определенные нарушения, он получил заболевание, обострение предыдущих состояний или получил травмы, увечья, он обращается в ТЦК. До семи дней должен об этом сообщить и пройти повторную военно-врачебную комиссию", - детализировал Фарион.

"Нужно представить всю медицинскую документацию, которая расскажет об истории болезни человека, которого будут осматривать. Нужно взять медицинскую карту амбулаторного больного, потому что сведения в электронной системе здравоохранения - это современно, но мы должны иметь в виду, что такие данные фиксируются только с 2019 года. Также военнообязанный должен представить флюрографию органов грудной полости, которая действует в течение года", рассказал он.

В особый период военнообязанных на ВВК осматривают шесть специалистов, сказал начальник медицинской службы областного ТЦК.

"Это терапевт, хирург, психиатр, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог... Это флюрография и людям старше 40 лет - электрокардиография. Если в состоянии здоровья военнообязанного есть необходимость в дополнительных обследованиях, он будет на них направлен", - рассказал Фарион и добавил, что срок прохождения медкомиссии, по его словам, составляет 14 дней.

Мобилизация и ВВК

Если военнообязанный подал заявление в ТЦК на отсрочку от мобилизации, то его не могут вызвать на ВВК, пока не будет принято решение об отсрочке. Однако если военнообязанный не успел подать такое заявление, но ему уже пришла повестка на ВВК, то он должен пройти медосмотр.

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