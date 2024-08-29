Некоторых студентов могут мобилизовать в сентябре, даже если они учатся на дневной форме.

Мобилизация студентов в Украине в 2024 году проводится согласно закону №10449, который вступил в силу 18 мая. Большинство учащихся вузов имеют право на отсрочку и могут быть призваны в армию только добровольно. Однако есть несколько исключений, при которых мужчину могут законно призвать в армию. Мы расскажем, как будет проходить мобилизация студентов с 1 сентября.

Мобилизация студентов в сентябре 2024

В первый осенний месяц учащимся нужно сделать важную вещь - подтвердить право на отсрочку. Для этого нужно подать в ТЦК справку из учебного заведения, которую выдают в деканате. Без этого документа военкомат не сможет продлить студенту отсрочку. В большинстве вузов это нужно сделать до 1 октября.

В сентябре, как и ранее, право на отсрочку имеют студенты, которые:

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учатся на дневной или дуальной форме обучения высшего или профессионально-технического заведения;

получают первое высшее образование;

получают степень выше ранее полученной.

Также не призывают в армию всех ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, при чем не зависимо от формы обучения (бюджетная или контрактная).

Что касается педагогов, то от мобилизации освобождаются научные и научно-педагогические работники ВУЗов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень. Педагоги ПТУ получают отсрочку только если работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Можно ли мобилизовать студентов - кто лишится отсрочки

По закону студенты лишаются отсрочки от мобилизации, если:

учатся на вечерней или заочной форме;

получают не первое высшее образование;

получают образование ниже имеющегося;

отказываются проходить общевойсковую подготовку (таких мужчин исключат из вуза).

На время каникул лицо сохраняет отсрочку, если переходит с одного курса на другой. Но если студент поступает на более высокий уровень через вступительную кампанию, то в перерыв между семестрами не считается студентом и его могут призвать.

Проводится ли мобилизация студентов старше 30 лет

В 2023 году депутаты зарегистрировали законопроект, по которому студенты мужского пола после достижения возраста 30 лет лишаются права на отсрочку. Однако закон на данный момент не принят. Поэтому в 2024 году 30-летних мужчин по-прежнему не призывают, если они получают беспрерывное первое высшее образование.

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