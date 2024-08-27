В частности для этого нужно собрать определенный перечень документов.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако часть граждан имеет право получить отсрочку или освобождение от военной службы. Адвокат Дмитрий Франчук рассказал для РБК-Украина, как проводят мобилизацию внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях и как таким людям можно получить отсрочку.

По словам юриста, условия воинского учета, взятие и снятие с него людей со статусом ВПЛ прописаны в порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, который регулируется постановлением Кабинета министров № 1487 от 30 декабря 2022 года.

Согласно статье 21 Порядка, граждане, прибывшие с оккупированных территорий, могут быть взяты на персонально-первичный и персональный воинский учет после того, как их зарегистрируют как ВПЛ и внесут в воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Для этого нужно подать следующие документы:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для лиц, уволенных в запас - учетно-служебная карточка, предписание воинской части;

для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного освобождения;

решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии).

Франчук отметил, что люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, ведь они находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Решение о мобилизации переселенцев принимаются в индивидуальном порядке, а также учитываются жизненные обстоятельства каждого человека.

Поэтому чтобы получить отсрочку внутренне перемещенные лица должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус.

В Постановлении говорится о том, что в случаях, когда во время войны меняется место регистрации или проживания, могут потеряться личные или военно-учетные документы. Однако если не прибыть в ТЦК, то это будет считаться нарушением закона, несмотря на такие обстоятельства. Поэтому адвокат советует обратиться в центр комплектования и предоставить данные о регистрации как ВПЛ.

В то же время ситуация с мобилизацией лиц, имеющих прописку на ВОТ, сложнее.

"Как правило, учитывается фактическое место жительства лица, а не место прописки. То есть, если человек проживает на подконтрольной Украине территории, он подлежит общим правилам мобилизации", - объяснил Франчук.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения было несколько случаев, когда лица с пропиской на ВОТ Донбасса не призывались на службу, ведь это было связано с некоторыми правовыми и логистическими проблемами.

Однако сейчас таких людей могут мобилизовать, если они находятся на подконтрольной Украине территории, подпадают под мобилизацию по возрасту и имеют соответствующее состояние здоровья.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее УНИАН рассказывал, какие документы нужны учителю для отсрочки от мобилизации. По словам адвоката, оформление отсрочки от мобилизации для школьного педагога требует выполнения нескольких последовательных шагов.

Также юрист объяснил, как будут наказывать мужчин до 25 лет, которые не стали на воинский учет. Он отметил, что за невыполнение этой обязанности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

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