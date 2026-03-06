Валюта подешевела в конце недели: курс доллара и евро в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,48 грн, а евро – 50,40 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 6 марта, снизился на 12 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,40 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,84 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,60 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,25 грн/евро, а курс продажи - 50,95 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 5 марта – 43,72 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,90 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

