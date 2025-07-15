Закон позволяет лицу одновременно принадлежать к гражданству двух или более государств.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

Отмечается, что Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины", подписан главой государства сегодня, 15 июля.

В законе сказано, что множественного гражданства - это одновременная принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств.

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Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что подписал закон о множественном гражданстве, и это позволит создать больше реальных юридических основ для единства миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Также Зеленский сообщил, что подписал принятые сегодня, 15 июля, документы, в частности, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

"Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями будет возможность обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины.

"А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии. Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не осуществляла честных шагов в рамках любой политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия",- добавил он.

Президент Украины сообщил, что поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов, в частности, начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет введено множественное гражданство.

Закон о множественном гражданстве в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада страны поддержала введение множественного гражданства в Украине 18 июня 2025 года. Это решение поддержали 243 народных депутата Украины.

Принятый закон устанавливает допустимые случаи множественности гражданства, определяет особенности приобретения гражданства Украины и его возобновления, а также пересматривает основания для потери гражданства Украины.

Предусматриваются случаи разрешенного множественного гражданства, в случае:

одновременного приобретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретения ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей;

автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;

автоматического приобретения гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства, если он не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретения гражданства Украины в упрощенном порядке иностранцами;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из установленного Кабмином перечня.

Для иностранцев, которые проходят военную службу в ВСУ по контракту, достаточно одного года службы во время военного положения, чтобы претендовать на украинское гражданство.

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