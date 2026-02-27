Кислица оценил продвижение работы военной группы на мирных переговорах

Первый заместитель главы Офиса президента Украины отметил, что оставшуюся работу невозможно выполнить из-за того, что требуются политические решения.

На мирных переговорах между Украиной, Россией и США военная группа отработала 90% работы, заявил первый заместитель руководителя Офиса президента, участник переговоров Сергей Кислица в эфире телемарафона, сообщает Радио Свобода.

По словам Кислицы, остаток работы невозможно выполнить из-за того, что нужны политические решения.

"Эти раунды переговоров, которые уже состоялись, говорят о том, что мы находимся на этапе, когда военная группа отработала 90% работы. Мы дошли до предела, когда тот остаток работы, который нужно сделать, мы не можем сделать из-за того, что нужны политические решения", - отметил он.

В то же время, Кислица пояснил, что альтернативы этой военной группе нет, поскольку от нее зависит вопрос прекращения войны.

"Если бы не было военной группы, представьте альтернативу. В конце концов, политическая группа готовит саммит лидеров. Они встречаются – в идеале находят политическое решение, а затем должны дать инструкции своим армиям прекратить войну. А как?...Ценность заключается в том, что мы исходим из того, что сейчас даже есть приемлемые основные элементы архитектуры системы мониторинга нарушения или боевых действий, или прекращения огня", - добавил Кислица.

Он спрогнозировал, что еще может состояться несколько встреч, и "зная политические решения, мы закончим процесс работы военной группы".

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица рассказал, какой была реакция постпреда РФ Василия Небензи на начало российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Как вспомнил Кислица, в ночь полномасштабного вторжения продолжалось заседание Совета Безопасности ООН и председательствовала именно Россия. Когда факт нападения страны-агрессора стал очевидным, Кислица призвал российского коллегу немедленно связаться с Москвой для объяснений, но Небензя ответил, что "никого не будет будить". Кислица отметил, что Небензя считал, что пока Кремль наносит удары по Украине, Путин спокойно спит.

Также мы писали, что постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил в день четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину, что является украинцем по происхождению и что украинцы и россияне "одна нация". При этом в своей речи Небензя обвинил Украину в "предательстве Киевской Руси" и повторил нарративы Кремля о "нацистах". По его мнению, европейские страны, входящие в ООН, не заинтересованы в мирном урегулировании войны.

